Власти раскрыли данные о загрязнении воздуха в городах Пермского края

В четырех городах Пермского края превышены нормы по уровню загрязнения воздуха
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог от пожаров. Пермь, дым, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
В Перми неоднократно фиксировалось превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Фото:

В 2023 году в Перми, Березниках и Соликамске наблюдался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе фиксировалась 239 раз, а самыми загрязненными районами краевой столицы признаны Орджоникидзевский и Свердловский. Об этом говорится в совместном отчете министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья и Пермского ЦГМС, который отбирал пробы атмосферного воздуха.

«За 2023 год в Перми отобрано и проанализировано 57523 пробы атмосферного воздуха. Ориентировочный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Перми характеризуется, как высокий: Орджоникидзевский район — взвешенные вещества), Свердловский район — хлорид водорода», — сказано в отчете.

Отмечается, что в указанных городах в воздухе была превышена концентрация этилбензола, диоксид азота, оксид азота, хлорид водорода, фенола и других вредных веществ. В 2022 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в Перми также характеризовался, как высокий.

О том, что Прикамье входит в ТОП-20 регионов России по суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу, URA.RU рассказывало ранее. В 2022 году вредные выбросы от автотранспорта превысили 98 тысяч тонн, а от предприятий и заводов — 274 тысячи тонны.

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В 2023 году в Перми, Березниках и Соликамске наблюдался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе фиксировалась 239 раз, а самыми загрязненными районами краевой столицы признаны Орджоникидзевский и Свердловский. Об этом говорится в совместном отчете министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья и Пермского ЦГМС, который отбирал пробы атмосферного воздуха. «За 2023 год в Перми отобрано и проанализировано 57523 пробы атмосферного воздуха. Ориентировочный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Перми характеризуется, как высокий: Орджоникидзевский район — взвешенные вещества), Свердловский район — хлорид водорода», — сказано в отчете. Отмечается, что в указанных городах в воздухе была превышена концентрация этилбензола, диоксид азота, оксид азота, хлорид водорода, фенола и других вредных веществ. В 2022 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в Перми также характеризовался, как высокий. О том, что Прикамье входит в ТОП-20 регионов России по суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу, URA.RU рассказывало ранее. В 2022 году вредные выбросы от автотранспорта превысили 98 тысяч тонн, а от предприятий и заводов — 274 тысячи тонны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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