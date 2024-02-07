Власти раскрыли данные о загрязнении воздуха в городах Пермского края

В четырех городах Пермского края превышены нормы по уровню загрязнения воздуха

07 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

В Перми неоднократно фиксировалось превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Фото: Сергей Русанов © URA.RU В 2023 году в Перми, Березниках и Соликамске наблюдался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе фиксировалась 239 раз, а самыми загрязненными районами краевой столицы признаны Орджоникидзевский и Свердловский. Об этом говорится в совместном отчете министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья и Пермского ЦГМС, который отбирал пробы атмосферного воздуха. «За 2023 год в Перми отобрано и проанализировано 57523 пробы атмосферного воздуха. Ориентировочный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Перми характеризуется, как высокий: Орджоникидзевский район — взвешенные вещества), Свердловский район — хлорид водорода», — сказано в отчете. Отмечается, что в указанных городах в воздухе была превышена концентрация этилбензола, диоксид азота, оксид азота, хлорид водорода, фенола и других вредных веществ. В 2022 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в Перми также характеризовался, как высокий. О том, что Прикамье входит в ТОП-20 регионов России по суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу, URA.RU рассказывало ранее. В 2022 году вредные выбросы от автотранспорта превысили 98 тысяч тонн, а от предприятий и заводов — 274 тысячи тонны.

В 2023 году в Перми, Березниках и Соликамске наблюдался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе фиксировалась 239 раз, а самыми загрязненными районами краевой столицы признаны Орджоникидзевский и Свердловский. Об этом говорится в совместном отчете министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья и Пермского ЦГМС, который отбирал пробы атмосферного воздуха. «За 2023 год в Перми отобрано и проанализировано 57523 пробы атмосферного воздуха. Ориентировочный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Перми характеризуется, как высокий: Орджоникидзевский район — взвешенные вещества), Свердловский район — хлорид водорода», — сказано в отчете. Отмечается, что в указанных городах в воздухе была превышена концентрация этилбензола, диоксид азота, оксид азота, хлорид водорода, фенола и других вредных веществ. В 2022 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в Перми также характеризовался, как высокий. О том, что Прикамье входит в ТОП-20 регионов России по суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу, URA.RU рассказывало ранее. В 2022 году вредные выбросы от автотранспорта превысили 98 тысяч тонн, а от предприятий и заводов — 274 тысячи тонны.