В Пермском крае вредные выбросы от автотранспорта превысили 98 тысяч тонн

11 апреля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

В воздух от автотранспорта попали десятки тысяч тонн угарного газа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае вредные выбросы от автотранспорта в 2022 году превысили 98 тысяч тонн. Об этом сообщается в статистической отчетности на сайте Росприроднадзора. «Объем выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта за 2022 год, тыс. тонн: 98,5», — сообщается в статистической отчетности. Больше всего воздух оказался загрязнен угарным газом (71,5 тыс. тонн) и оксидом азота (16,1 тыс. тонн). В числе других вредных веществ — метан, аммиак, оксид серы. По сравнению с 2021 годом, объем выбросов вредных веществ от автотранспорта снизился почти на 2 тысячи тонны. Ранее URA.RU писало, что с предприятий и заводов в атмосферу попало свыше 274 тонн вредных веществ, большая часть из них — углеводороды.

В Пермском крае вредные выбросы от автотранспорта в 2022 году превысили 98 тысяч тонн. Об этом сообщается в статистической отчетности на сайте Росприроднадзора. «Объем выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта за 2022 год, тыс. тонн: 98,5», — сообщается в статистической отчетности. Больше всего воздух оказался загрязнен угарным газом (71,5 тыс. тонн) и оксидом азота (16,1 тыс. тонн). В числе других вредных веществ — метан, аммиак, оксид серы. По сравнению с 2021 годом, объем выбросов вредных веществ от автотранспорта снизился почти на 2 тысячи тонны. Ранее URA.RU писало, что с предприятий и заводов в атмосферу попало свыше 274 тонн вредных веществ, большая часть из них — углеводороды.