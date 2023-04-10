10 апреля 2023

В Пермском крае вредные выбросы от автотранспорта превысили 98 тысяч тонн

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог от пожаров. Пермь, дым, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
В воздух от автотранспорта попали десятки тысяч тонн угарного газа Фото:

В Пермском крае вредные выбросы от автотранспорта в 2022 году превысили 98 тысяч тонн. Об этом сообщается в статистической отчетности на сайте Росприроднадзора.

«Объем выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта за 2022 год, тыс. тонн: 98,5», — сообщается в статистической отчетности. Больше всего воздух оказался загрязнен угарным газом (71,5 тыс. тонн) и оксидом азота (16,1 тыс. тонн). В числе других вредных веществ — метан, аммиак, оксид серы.

По сравнению с 2021 годом, объем выбросов вредных веществ от автотранспорта снизился почти на 2 тысячи тонны. Ранее URA.RU писало, что с предприятий и заводов в атмосферу попало свыше 274 тонн вредных веществ, большая часть из них — углеводороды.

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В Пермском крае вредные выбросы от автотранспорта в 2022 году превысили 98 тысяч тонн. Об этом сообщается в статистической отчетности на сайте Росприроднадзора. «Объем выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта за 2022 год, тыс. тонн: 98,5», — сообщается в статистической отчетности. Больше всего воздух оказался загрязнен угарным газом (71,5 тыс. тонн) и оксидом азота (16,1 тыс. тонн). В числе других вредных веществ — метан, аммиак, оксид серы. По сравнению с 2021 годом, объем выбросов вредных веществ от автотранспорта снизился почти на 2 тысячи тонны. Ранее URA.RU писало, что с предприятий и заводов в атмосферу попало свыше 274 тонн вредных веществ, большая часть из них — углеводороды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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