Пермский край попал в топ-20 регионов РФ по выбросу вредных веществ

27 июня 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

За прошедший год в регионе в атмосферу было выброшено 373 тысячи тонн вредных веществ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пермский край занял 16 место среди регионов России по суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу в 2022 году. Таким исследованием с URA.RU поделились в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно рейтингу, Пермский край занимает 16 место среди всех регионов, расположившись сразу за Москвой. За прошедший 2022 год в регионе в атмосферу попало 373,605 тонн выбросов от предприятий и транспорта. Это на 0,6% меньше, чем в 2021 году. Удельный вес выбросов составил в среднем 145 кг на пермяка и 2,3 тонны на квадратный км. Среди регионов УрФО в первую десятку рейтинга вошли ХМАО (1,215,991 тонна выбросов за 2022 год, 3 место), ЯНАО (1,056,124 тонны, 4 место), Свердловская область (948,693 тонны, 5 место), и Челябинская область (535,749 тонн, 8 место). Первое место в рейтинге занял Краснодарский край с 2,829,495 тонны выбросов за прошедший год. Самыми чистыми по стране стали республики Тыва, Калмыкия, Алтай и город Севастополь.

Пермский край занял 16 место среди регионов России по суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу в 2022 году. Таким исследованием с URA.RU поделились в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Согласно рейтингу, Пермский край занимает 16 место среди всех регионов, расположившись сразу за Москвой. За прошедший 2022 год в регионе в атмосферу попало 373,605 тонн выбросов от предприятий и транспорта. Это на 0,6% меньше, чем в 2021 году. Удельный вес выбросов составил в среднем 145 кг на пермяка и 2,3 тонны на квадратный км. Среди регионов УрФО в первую десятку рейтинга вошли ХМАО (1,215,991 тонна выбросов за 2022 год, 3 место), ЯНАО (1,056,124 тонны, 4 место), Свердловская область (948,693 тонны, 5 место), и Челябинская область (535,749 тонн, 8 место). Первое место в рейтинге занял Краснодарский край с 2,829,495 тонны выбросов за прошедший год. Самыми чистыми по стране стали республики Тыва, Калмыкия, Алтай и город Севастополь.