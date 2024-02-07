07 февраля 2024

Свердловский министр объяснил лидерство региона в федеральном антирейтинге

Министр Мамонтов: в загрязненности свердловских рек виноваты маловодные годы
© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, зима, природа, лед, озеро кисегач
На водоемах Свердловской области в 2023 году было больше всего экологических происшествий Фото:

Главная причина, почему Свердловская область находится в лидерах по числу загрязненных водоемов — малое количество осадков в последние годы. С уменьшением уровня воды в реках и озерах концентрация вредных веществ увеличивается. Об этом URA.RU рассказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов.

«Во многом ситуации поспособствовали три маловодных года. Если уровень воды в реке небольшой, то концентрация вредных веществ повышается в разы. И 300 лет эксплуатации (именно столько лет Екатеринбургу, — прим. URA.RU) водных объектов промышленными производствами — не шутка», — отметил Мамонтов.

При этом власти фиксируют улучшение экологической обстановки, так как многие производства используют новые технологии, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. 5 февраля аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза» опубликовала рейтинг регионов по числу случаев загрязнения рек в 2023 году. Свердловская область заняла в нем первое место — на нее пришлось 29,2% от всех инцидентов.

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Главная причина, почему Свердловская область находится в лидерах по числу загрязненных водоемов — малое количество осадков в последние годы. С уменьшением уровня воды в реках и озерах концентрация вредных веществ увеличивается. Об этом URA.RU рассказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов. «Во многом ситуации поспособствовали три маловодных года. Если уровень воды в реке небольшой, то концентрация вредных веществ повышается в разы. И 300 лет эксплуатации (именно столько лет Екатеринбургу, — прим. URA.RU) водных объектов промышленными производствами — не шутка», — отметил Мамонтов. При этом власти фиксируют улучшение экологической обстановки, так как многие производства используют новые технологии, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. 5 февраля аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза» опубликовала рейтинг регионов по числу случаев загрязнения рек в 2023 году. Свердловская область заняла в нем первое место — на нее пришлось 29,2% от всех инцидентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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