Свердловский министр объяснил лидерство региона в федеральном антирейтинге

Министр Мамонтов: в загрязненности свердловских рек виноваты маловодные годы

08 февраля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

На водоемах Свердловской области в 2023 году было больше всего экологических происшествий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главная причина, почему Свердловская область находится в лидерах по числу загрязненных водоемов — малое количество осадков в последние годы. С уменьшением уровня воды в реках и озерах концентрация вредных веществ увеличивается. Об этом URA.RU рассказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов. «Во многом ситуации поспособствовали три маловодных года. Если уровень воды в реке небольшой, то концентрация вредных веществ повышается в разы. И 300 лет эксплуатации (именно столько лет Екатеринбургу, — прим. URA.RU) водных объектов промышленными производствами — не шутка», — отметил Мамонтов. При этом власти фиксируют улучшение экологической обстановки, так как многие производства используют новые технологии, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. 5 февраля аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза» опубликовала рейтинг регионов по числу случаев загрязнения рек в 2023 году. Свердловская область заняла в нем первое место — на нее пришлось 29,2% от всех инцидентов.

Главная причина, почему Свердловская область находится в лидерах по числу загрязненных водоемов — малое количество осадков в последние годы. С уменьшением уровня воды в реках и озерах концентрация вредных веществ увеличивается. Об этом URA.RU рассказал министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов. «Во многом ситуации поспособствовали три маловодных года. Если уровень воды в реке небольшой, то концентрация вредных веществ повышается в разы. И 300 лет эксплуатации (именно столько лет Екатеринбургу, — прим. URA.RU) водных объектов промышленными производствами — не шутка», — отметил Мамонтов. При этом власти фиксируют улучшение экологической обстановки, так как многие производства используют новые технологии, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. 5 февраля аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза» опубликовала рейтинг регионов по числу случаев загрязнения рек в 2023 году. Свердловская область заняла в нем первое место — на нее пришлось 29,2% от всех инцидентов.