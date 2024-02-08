Поезд загорелся за поселком Куеда (архивное фото)
В поселке Куеда Пермского края якобы после взрыва на газопроводе загорелись три цистерны грузового поезда и жилой дом. Об этом сообщили в telegram-канале «112».
«Грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе. Сейчас горят три цистерны в составе и жилой дом, пожар пока не удается потушить», — сообщили в telegram-канале.
В канале сообщают, что на данный момент известно об одном пострадавшем. Его госпитализировали с ожогами.
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