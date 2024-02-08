«112»: в Пермском крае загорелся грузовой поезд. Видео

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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, огонь, мало чаусово
Поезд загорелся за поселком Куеда (архивное фото) Фото:

В поселке Куеда Пермского края якобы после взрыва на газопроводе загорелись три цистерны грузового поезда и жилой дом. Об этом сообщили в telegram-канале «112».

«Грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе. Сейчас горят три цистерны в составе и жилой дом, пожар пока не удается потушить», — сообщили в telegram-канале.

В канале сообщают, что на данный момент известно об одном пострадавшем. Его госпитализировали с ожогами.

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В поселке Куеда Пермского края якобы после взрыва на газопроводе загорелись три цистерны грузового поезда и жилой дом. Об этом сообщили в telegram-канале «112». «Грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе. Сейчас горят три цистерны в составе и жилой дом, пожар пока не удается потушить», — сообщили в telegram-канале. В канале сообщают, что на данный момент известно об одном пострадавшем. Его госпитализировали с ожогами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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