«112»: в Пермском крае загорелся грузовой поезд. Видео

08 февраля 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Поезд загорелся за поселком Куеда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Куеда Пермского края якобы после взрыва на газопроводе загорелись три цистерны грузового поезда и жилой дом. Об этом сообщили в telegram-канале «112». «Грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе. Сейчас горят три цистерны в составе и жилой дом, пожар пока не удается потушить», — сообщили в telegram-канале. В канале сообщают, что на данный момент известно об одном пострадавшем. Его госпитализировали с ожогами.

В поселке Куеда Пермского края якобы после взрыва на газопроводе загорелись три цистерны грузового поезда и жилой дом. Об этом сообщили в telegram-канале «112». «Грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе. Сейчас горят три цистерны в составе и жилой дом, пожар пока не удается потушить», — сообщили в telegram-канале. В канале сообщают, что на данный момент известно об одном пострадавшем. Его госпитализировали с ожогами.