08 февраля 2024

Студенты вуза ХМАО отправили бойцам СВО спецтехнику

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Курсанты военного учебного центра ЮГУ отправили бойцам СВО спецтехнику Фото:
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Курсанты военного учебного центра Югорского госуниверситета отправили на передовую оборудование для служб подразделений ГМС, которые выполняют боевые задачи СВО. Деньги на спецтехнику студенты собрали самостоятельно вместе с сотрудниками университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Военнослужащим были приобретены: дизельные генераторы, тепловые пушки, бензопилы, ручные насосы для перекачки масел и пуско-зарядные устройства. Данное оборудование поможет солдатам выполнять поставленные задачи в зимний период. Специальный груз был передан трем подразделениям группы „Центр“», — говорится в сообщении.

Военный учебный центр ЮГУ готовит сержантов и солдат запаса по трем специальностям службы ГМС. Центр учит курсантов по программе с учетом опыта выполнения задач в ходе СВО.

Сбор средств на нужды СВО в Югорском госуниверситете объявили еще осенью 2023 года. Тогда планировалось пожертвовать около полумиллиона рублей на оборудование для бойцов.

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Курсанты военного учебного центра Югорского госуниверситета отправили на передовую оборудование для служб подразделений ГМС, которые выполняют боевые задачи СВО. Деньги на спецтехнику студенты собрали самостоятельно вместе с сотрудниками университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Военнослужащим были приобретены: дизельные генераторы, тепловые пушки, бензопилы, ручные насосы для перекачки масел и пуско-зарядные устройства. Данное оборудование поможет солдатам выполнять поставленные задачи в зимний период. Специальный груз был передан трем подразделениям группы „Центр“», — говорится в сообщении. Военный учебный центр ЮГУ готовит сержантов и солдат запаса по трем специальностям службы ГМС. Центр учит курсантов по программе с учетом опыта выполнения задач в ходе СВО. Сбор средств на нужды СВО в Югорском госуниверситете объявили еще осенью 2023 года. Тогда планировалось пожертвовать около полумиллиона рублей на оборудование для бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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