Студенты вуза ХМАО отправили бойцам СВО спецтехнику

Курсанты военного учебного центра Югорского госуниверситета отправили на передовую оборудование для служб подразделений ГМС, которые выполняют боевые задачи СВО. Деньги на спецтехнику студенты собрали самостоятельно вместе с сотрудниками университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Военнослужащим были приобретены: дизельные генераторы, тепловые пушки, бензопилы, ручные насосы для перекачки масел и пуско-зарядные устройства. Данное оборудование поможет солдатам выполнять поставленные задачи в зимний период. Специальный груз был передан трем подразделениям группы „Центр“», — говорится в сообщении.
Военный учебный центр ЮГУ готовит сержантов и солдат запаса по трем специальностям службы ГМС. Центр учит курсантов по программе с учетом опыта выполнения задач в ходе СВО.
Сбор средств на нужды СВО в Югорском госуниверситете объявили еще осенью 2023 года. Тогда планировалось пожертвовать около полумиллиона рублей на оборудование для бойцов.
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