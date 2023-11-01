Вуз ХМАО предложил студентам пожертвовать деньги на СВО

Студентам и педагогам Югорского государственного университета предложили участвовать в сборе средств на нужды СВО. Планируется пожертвовать около полумиллиона рублей на оборудование для бойцов. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе ЮГУ.
«На данный момент среди студентов и сотрудников ЮГУ идет сбор денежных средств. В дальнейшем будет приобретено необходимое техническое оборудование для подразделений службы горючего Минобороны России, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Сбор средств до 10 ноября», — сообщили журналисту в пресс-службе вуза.
Ранее URA.RU писало, что чиновники мэрии Пыть-Яха (ХМАО) решили отдать свою зарплату на нужды СВО. Администрация Пыть-Яха сообщила агентству, что сотрудники пожертвуют на гуманитарные цели сумму ежедневного заработка.
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