01 ноября 2023

Вуз ХМАО предложил студентам пожертвовать деньги на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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На покупку техоборудования для бойцов СВО студенты пожертвуют около полумиллиона Фото:
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Студентам и педагогам Югорского государственного университета предложили участвовать в сборе средств на нужды СВО. Планируется пожертвовать около полумиллиона рублей на оборудование для бойцов. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе ЮГУ.

«На данный момент среди студентов и сотрудников ЮГУ идет сбор денежных средств. В дальнейшем будет приобретено необходимое техническое оборудование для подразделений службы горючего Минобороны России, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Сбор средств до 10 ноября», — сообщили журналисту в пресс-службе вуза.

Ранее URA.RU писало, что чиновники мэрии Пыть-Яха (ХМАО) решили отдать свою зарплату на нужды СВО. Администрация Пыть-Яха сообщила агентству, что сотрудники пожертвуют на гуманитарные цели сумму ежедневного заработка.

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Студентам и педагогам Югорского государственного университета предложили участвовать в сборе средств на нужды СВО. Планируется пожертвовать около полумиллиона рублей на оборудование для бойцов. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе ЮГУ. «На данный момент среди студентов и сотрудников ЮГУ идет сбор денежных средств. В дальнейшем будет приобретено необходимое техническое оборудование для подразделений службы горючего Минобороны России, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Сбор средств до 10 ноября», — сообщили журналисту в пресс-службе вуза. Ранее URA.RU писало, что чиновники мэрии Пыть-Яха (ХМАО) решили отдать свою зарплату на нужды СВО. Администрация Пыть-Яха сообщила агентству, что сотрудники пожертвуют на гуманитарные цели сумму ежедневного заработка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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