09 февраля 2024

Зеленский сообщил об увольнении главы Генштаба ВСУ

Зеленский уволил Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Зеленский назначил главой генштаба ВСУ Анатолия Борисевича Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя генштаба Вооруженных Сил Украины Сергея Шапталу. На его должность назначен Анатолий Баргилевич, ранее находившийся на посту командующего силами территориальной обороны. Об этом заявил сам Зеленский.

«Новым начальником генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек понимает задачи этой войны и украинские цели», — заявил Зеленский в telegram-канале.

Зеленский 8 февраля уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Эту должность занял генерал-полковник Александр Сырский. Кроме того, президент Украины сообщил о необходимости обновить руководящий состав украинской армии.

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя генштаба Вооруженных Сил Украины Сергея Шапталу. На его должность назначен Анатолий Баргилевич, ранее находившийся на посту командующего силами территориальной обороны. Об этом заявил сам Зеленский. «Новым начальником генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек понимает задачи этой войны и украинские цели», — заявил Зеленский в telegram-канале. Зеленский 8 февраля уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Эту должность занял генерал-полковник Александр Сырский. Кроме того, президент Украины сообщил о необходимости обновить руководящий состав украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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