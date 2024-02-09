09 февраля 2024

Челябинские полицейские за месяц пресекли полторы тысячи преступлений в миграции

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, ржд, жд вокзал челябинск, полиция на транспорте, пригородный поезд
Из Челябинска депортировано семь мигрантов, отбывающих наказание в российских тюрьмах Фото:

В Челябинской области только в текущем году пресечено почти полторы тысячи административных правонарушений в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Уже в текущем году пресечено 1 479 административных правонарушений в сфере миграции. Судами принято 180 решений о выдворении за пределы РФ, в том числе 130 с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

За фиктивную постановку на миграционный учет возбуждено 167 уголовных дел. Еще 218 иностранным гражданам закрыт въезд в Россию. На Родину депортировано семь человек, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Задержаны двое иностранных мужчин, находящихся в федеральном розыске граждан.

В Челябинске полицейские в рамках операции «Нелегальный мигрант» ликвидировали организованную преступную группу (ОПГ) мигрантов, специализирующуюся на распространении наркотиков. Как рассказали URA.RU в пресс-службе областного главка, всего было задержано 24 человека. Наркотики группа распространяла в нескольких регионах страны.

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В Челябинской области только в текущем году пресечено почти полторы тысячи административных правонарушений в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Уже в текущем году пресечено 1 479 административных правонарушений в сфере миграции. Судами принято 180 решений о выдворении за пределы РФ, в том числе 130 с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. За фиктивную постановку на миграционный учет возбуждено 167 уголовных дел. Еще 218 иностранным гражданам закрыт въезд в Россию. На Родину депортировано семь человек, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Задержаны двое иностранных мужчин, находящихся в федеральном розыске граждан. В Челябинске полицейские в рамках операции «Нелегальный мигрант» ликвидировали организованную преступную группу (ОПГ) мигрантов, специализирующуюся на распространении наркотиков. Как рассказали URA.RU в пресс-службе областного главка, всего было задержано 24 человека. Наркотики группа распространяла в нескольких регионах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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