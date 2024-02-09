Челябинские полицейские за месяц пресекли полторы тысячи преступлений в миграции

10 февраля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Из Челябинска депортировано семь мигрантов, отбывающих наказание в российских тюрьмах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области только в текущем году пресечено почти полторы тысячи административных правонарушений в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Уже в текущем году пресечено 1 479 административных правонарушений в сфере миграции. Судами принято 180 решений о выдворении за пределы РФ, в том числе 130 с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. За фиктивную постановку на миграционный учет возбуждено 167 уголовных дел. Еще 218 иностранным гражданам закрыт въезд в Россию. На Родину депортировано семь человек, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Задержаны двое иностранных мужчин, находящихся в федеральном розыске граждан. В Челябинске полицейские в рамках операции «Нелегальный мигрант» ликвидировали организованную преступную группу (ОПГ) мигрантов, специализирующуюся на распространении наркотиков. Как рассказали URA.RU в пресс-службе областного главка, всего было задержано 24 человека. Наркотики группа распространяла в нескольких регионах страны.

В Челябинской области только в текущем году пресечено почти полторы тысячи административных правонарушений в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Уже в текущем году пресечено 1 479 административных правонарушений в сфере миграции. Судами принято 180 решений о выдворении за пределы РФ, в том числе 130 с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. За фиктивную постановку на миграционный учет возбуждено 167 уголовных дел. Еще 218 иностранным гражданам закрыт въезд в Россию. На Родину депортировано семь человек, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Задержаны двое иностранных мужчин, находящихся в федеральном розыске граждан. В Челябинске полицейские в рамках операции «Нелегальный мигрант» ликвидировали организованную преступную группу (ОПГ) мигрантов, специализирующуюся на распространении наркотиков. Как рассказали URA.RU в пресс-службе областного главка, всего было задержано 24 человека. Наркотики группа распространяла в нескольких регионах страны.