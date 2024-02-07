Полицейские задержали 24 участника наркосообщества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полицейские в рамках операции «Нелегальный мигрант» ликвидировали ОПГ мигрантов, специализирующуюся на распространении наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, всего было задержано 24 человека. Наркотики группа распространяла в нескольких регионах страны.

«Пресечена незаконная деятельность преступного наркосообщества, участниками которого являются граждане республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызской Республики. Заключены под стражу 24 человека. Организатор наркобизнеса и двое его помощников объявлены в розыск», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что задержанные мигранты совершили в РФ не менее 75 преступлений. Группа распространяла запрещенные вещества на территории Челябинской, Московской, Свердловской, Курганской, Самарской областей, Пермского края и Москвы.

«В ходе предварительного следствия, с целью закрепления доказательственной базы и изобличения участников преступного сообщества, следователями проделан колоссальный объем работы. В качестве свидетелей допрошены 43 человека, проведено 106 физико-химических, дактилоскопических, ДНК, компьютерных, судебных экспертиз, а также 24 обыска по месту проживания фигурантов», — добавили в пресс-службе ведомства.