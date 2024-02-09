09 февраля 2024

Махонин заявил о завершении строительства школы в Лобаново. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, топ, махонин дмитрий
Махонин рассказал о возведении новой школы Фото:

В Лобаново Пермского края завершилось строительство школы на 825 мест. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«Завершилось строительство школы в Лобаново. Здание рассчитано на 825 учащихся не только из Лобаново, но и соседних сел и деревень», — рассказал в посте Махонин.

По словам Махонина, в новой школе имеются современные кабинеты и мастерские. Он добавил, что школьная программа здесь будет с сельскохозяйственным уклоном.

Ранее Махонин анонсировал строительство школы на 825 мест в Нытве. В школе предусмотрены два спортзала, стадион и библиотека.

В пермском поселке Лобаново завершилось строительство здания школы
В пермском поселке Лобаново завершилось строительство здания школы
Фото:

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В Лобаново Пермского края завершилось строительство школы на 825 мест. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «Завершилось строительство школы в Лобаново. Здание рассчитано на 825 учащихся не только из Лобаново, но и соседних сел и деревень», — рассказал в посте Махонин. По словам Махонина, в новой школе имеются современные кабинеты и мастерские. Он добавил, что школьная программа здесь будет с сельскохозяйственным уклоном. Ранее Махонин анонсировал строительство школы на 825 мест в Нытве. В школе предусмотрены два спортзала, стадион и библиотека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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