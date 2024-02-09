Махонин рассказал о возведении новой школы
В Лобаново Пермского края завершилось строительство школы на 825 мест. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«Завершилось строительство школы в Лобаново. Здание рассчитано на 825 учащихся не только из Лобаново, но и соседних сел и деревень», — рассказал в посте Махонин.
По словам Махонина, в новой школе имеются современные кабинеты и мастерские. Он добавил, что школьная программа здесь будет с сельскохозяйственным уклоном.
Ранее Махонин анонсировал строительство школы на 825 мест в Нытве. В школе предусмотрены два спортзала, стадион и библиотека.
В пермском поселке Лобаново завершилось строительство здания школы
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.