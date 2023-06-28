Махонин анонсировал строительство новой школы на 825 мест

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал о планах по строительству школы в Нытве Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поделился планами о строительстве школы на 825 мест. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«На встрече с жителями рассказал о решении по строительству школы в Нытве. Новый корпус будет рассчитан на 825 мест, с двумя спортзалами, большой библиотекой и своим стадионом», — написал в посте Махонин.

По словам главы Пермского края, участок для школы уже определен, готовится документация на проектирование. Махонин подчеркнул, что в региональном бюджете есть деньги на строительство школы в Нытве.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале о строительстве школы на 1100 мест в Кондратово, возведении новых школ на 825 мест в Лобаново, Култаево и Гамово. Все они, по словам главы региона, будут с футбольными полями и спортплощадками.