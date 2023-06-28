28 июня 2023

Махонин анонсировал строительство новой школы на 825 мест

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание общественной палаты Пермского края VI созыва. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал о планах по строительству школы в Нытве Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поделился планами о строительстве школы на 825 мест. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«На встрече с жителями рассказал о решении по строительству школы в Нытве. Новый корпус будет рассчитан на 825 мест, с двумя спортзалами, большой библиотекой и своим стадионом», — написал в посте Махонин.

По словам главы Пермского края, участок для школы уже определен, готовится документация на проектирование. Махонин подчеркнул, что в региональном бюджете есть деньги на строительство школы в Нытве.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале о строительстве школы на 1100 мест в Кондратово, возведении новых школ на 825 мест в Лобаново, Култаево и Гамово. Все они, по словам главы региона, будут с футбольными полями и спортплощадками.

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поделился планами о строительстве школы на 825 мест. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «На встрече с жителями рассказал о решении по строительству школы в Нытве. Новый корпус будет рассчитан на 825 мест, с двумя спортзалами, большой библиотекой и своим стадионом», — написал в посте Махонин. По словам главы Пермского края, участок для школы уже определен, готовится документация на проектирование. Махонин подчеркнул, что в региональном бюджете есть деньги на строительство школы в Нытве. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в своем telegram-канале о строительстве школы на 1100 мест в Кондратово, возведении новых школ на 825 мест в Лобаново, Култаево и Гамово. Все они, по словам главы региона, будут с футбольными полями и спортплощадками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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