11 февраля 2024

Политэлиты ХМАО ждут визита секретаря Генсовета ЕР Турчака. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, турчак андрей
В ХМАО ждут секретаря Генсовета ЕР сенатора Андрея Турчака Фото:

Секретарь Генерального совета «Единой России» и первый вице-председатель Совета Федерации Андрей Турчак откроет Всероссийский спортивный марафон «Сила России», который стартует в Ханты-Мансийске 13 февраля. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«В окружной столице ждут визита Турчака. Ожидается, что он откроет спортивный марафон „Сила России“ 13 февраля», — сообщил инсайдер.

Визит сенатора подтвердили несколько источников, близких к ЕР. «В программе есть еще несколько мероприятий, но она постоянно меняется, и более-менее определенно все станет позже. Возможно, Турчаку будут презентованы региональные партийные проекты и Центр отбора контрактников», — добавил один из них на условиях анонимности.

В пресс-службу реготделения ЕР в ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

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Секретарь Генерального совета «Единой России» и первый вице-председатель Совета Федерации Андрей Турчак откроет Всероссийский спортивный марафон «Сила России», который стартует в Ханты-Мансийске 13 февраля. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «В окружной столице ждут визита Турчака. Ожидается, что он откроет спортивный марафон „Сила России“ 13 февраля», — сообщил инсайдер. Визит сенатора подтвердили несколько источников, близких к ЕР. «В программе есть еще несколько мероприятий, но она постоянно меняется, и более-менее определенно все станет позже. Возможно, Турчаку будут презентованы региональные партийные проекты и Центр отбора контрактников», — добавил один из них на условиях анонимности. В пресс-службу реготделения ЕР в ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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