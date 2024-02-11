Политэлиты ХМАО ждут визита секретаря Генсовета ЕР Турчака. Инсайд

12 февраля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

В ХМАО ждут секретаря Генсовета ЕР сенатора Андрея Турчака Фото: Владимир Андреев © URA.RU Секретарь Генерального совета «Единой России» и первый вице-председатель Совета Федерации Андрей Турчак откроет Всероссийский спортивный марафон «Сила России», который стартует в Ханты-Мансийске 13 февраля. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «В окружной столице ждут визита Турчака. Ожидается, что он откроет спортивный марафон „Сила России“ 13 февраля», — сообщил инсайдер. Визит сенатора подтвердили несколько источников, близких к ЕР. «В программе есть еще несколько мероприятий, но она постоянно меняется, и более-менее определенно все станет позже. Возможно, Турчаку будут презентованы региональные партийные проекты и Центр отбора контрактников», — добавил один из них на условиях анонимности. В пресс-службу реготделения ЕР в ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Секретарь Генерального совета «Единой России» и первый вице-председатель Совета Федерации Андрей Турчак откроет Всероссийский спортивный марафон «Сила России», который стартует в Ханты-Мансийске 13 февраля. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа. «В окружной столице ждут визита Турчака. Ожидается, что он откроет спортивный марафон „Сила России“ 13 февраля», — сообщил инсайдер. Визит сенатора подтвердили несколько источников, близких к ЕР. «В программе есть еще несколько мероприятий, но она постоянно меняется, и более-менее определенно все станет позже. Возможно, Турчаку будут презентованы региональные партийные проекты и Центр отбора контрактников», — добавил один из них на условиях анонимности. В пресс-службу реготделения ЕР в ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.