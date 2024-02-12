Пермяков напугали старым видео со стрельбой в школе

13 февраля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Подросток устроил стрельбу в здании школы из пневматического пистолета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Перми напугало видео, на котором подросток в школе стреляет по стенам из пневматического пистолета. Оказалось, что все происходящее на видео случилось еще в 2022 году. Видеозапись происходящего была опубликована в telegram-канале «Пермское чтиво». «В школе дизайна „Точка“ ученики принесли пневматический пистолет в школу. Устроили стрельбу и разбили окно», — сообщает автор видеозаписи. В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности URA.RU сообщили, что видео было снято еще в 2022 году. На сегодняшний день сообщений о стрельбе в школе на пульт дежурного не поступало. В министерстве отметили, что сейчас в школе идет учебный процесс, а жизни и здоровью учеников ничего не угрожает. Ранее по факту стрельбы в школе с родителями и учениками, которые на видео, была проведена необходимая работа.

Жителей Перми напугало видео, на котором подросток в школе стреляет по стенам из пневматического пистолета. Оказалось, что все происходящее на видео случилось еще в 2022 году. Видеозапись происходящего была опубликована в telegram-канале «Пермское чтиво». «В школе дизайна „Точка“ ученики принесли пневматический пистолет в школу. Устроили стрельбу и разбили окно», — сообщает автор видеозаписи. В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности URA.RU сообщили, что видео было снято еще в 2022 году. На сегодняшний день сообщений о стрельбе в школе на пульт дежурного не поступало. В министерстве отметили, что сейчас в школе идет учебный процесс, а жизни и здоровью учеников ничего не угрожает. Ранее по факту стрельбы в школе с родителями и учениками, которые на видео, была проведена необходимая работа.