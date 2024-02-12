12 февраля 2024

Пермяков напугали старым видео со стрельбой в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, гимназия, классы, карантин, каникулы, школа, коридор школы, лицей
Подросток устроил стрельбу в здании школы из пневматического пистолета Фото:

Жителей Перми напугало видео, на котором подросток в школе стреляет по стенам из пневматического пистолета. Оказалось, что все происходящее на видео случилось еще в 2022 году. Видеозапись происходящего была опубликована в telegram-канале «Пермское чтиво».

«В школе дизайна „Точка“ ученики принесли пневматический пистолет в школу. Устроили стрельбу и разбили окно», — сообщает автор видеозаписи. В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности URA.RU сообщили, что видео было снято еще в 2022 году. На сегодняшний день сообщений о стрельбе в школе на пульт дежурного не поступало.

В министерстве отметили, что сейчас в школе идет учебный процесс, а жизни и здоровью учеников ничего не угрожает. Ранее по факту стрельбы в школе с родителями и учениками, которые на видео, была проведена необходимая работа.

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Жителей Перми напугало видео, на котором подросток в школе стреляет по стенам из пневматического пистолета. Оказалось, что все происходящее на видео случилось еще в 2022 году. Видеозапись происходящего была опубликована в telegram-канале «Пермское чтиво». «В школе дизайна „Точка“ ученики принесли пневматический пистолет в школу. Устроили стрельбу и разбили окно», — сообщает автор видеозаписи. В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности URA.RU сообщили, что видео было снято еще в 2022 году. На сегодняшний день сообщений о стрельбе в школе на пульт дежурного не поступало. В министерстве отметили, что сейчас в школе идет учебный процесс, а жизни и здоровью учеников ничего не угрожает. Ранее по факту стрельбы в школе с родителями и учениками, которые на видео, была проведена необходимая работа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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