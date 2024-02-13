13 февраля 2024

Полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, полиция
В полиции рассказали, откуда в ХМАО поступают наркотики Фото:

В 2023 году полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, из каких регионов на территорию округа в прошлом году попадали наркотические средства.

«В течение 2023 года пресечено три контрабандных канала из-за границы: Казахстана и Китая [наркотики из-за рубежа югорчане чаще всего заказывают через почтовые отделения]. А также 36 каналов из других регионов Российской Федерации (Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Московской, Ленинградской, Иркутской, Омской, Псковской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа)», — рассказали агентству в полиции.

Всего за 2023 год из незаконного оборота было изъято 189 килограммов запрещенных веществ. Больше всего среди них синтетических наркотиков: 51,4% или 97 килограммов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьники попались на наркоторговле. На подростков 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело.

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В 2023 году полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, из каких регионов на территорию округа в прошлом году попадали наркотические средства. «В течение 2023 года пресечено три контрабандных канала из-за границы: Казахстана и Китая [наркотики из-за рубежа югорчане чаще всего заказывают через почтовые отделения]. А также 36 каналов из других регионов Российской Федерации (Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Московской, Ленинградской, Иркутской, Омской, Псковской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа)», — рассказали агентству в полиции. Всего за 2023 год из незаконного оборота было изъято 189 килограммов запрещенных веществ. Больше всего среди них синтетических наркотиков: 51,4% или 97 килограммов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьники попались на наркоторговле. На подростков 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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