Полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая

14 февраля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

В полиции рассказали, откуда в ХМАО поступают наркотики Фото: Илья Московец © URA.RU В 2023 году полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, из каких регионов на территорию округа в прошлом году попадали наркотические средства. «В течение 2023 года пресечено три контрабандных канала из-за границы: Казахстана и Китая [наркотики из-за рубежа югорчане чаще всего заказывают через почтовые отделения]. А также 36 каналов из других регионов Российской Федерации (Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Московской, Ленинградской, Иркутской, Омской, Псковской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа)», — рассказали агентству в полиции. Всего за 2023 год из незаконного оборота было изъято 189 килограммов запрещенных веществ. Больше всего среди них синтетических наркотиков: 51,4% или 97 килограммов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьники попались на наркоторговле. На подростков 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело.

В 2023 году полиция ХМАО пресекла канал наркотрафика из Китая. В пресс-службе ведомства URA.RU рассказали, из каких регионов на территорию округа в прошлом году попадали наркотические средства. «В течение 2023 года пресечено три контрабандных канала из-за границы: Казахстана и Китая [наркотики из-за рубежа югорчане чаще всего заказывают через почтовые отделения]. А также 36 каналов из других регионов Российской Федерации (Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Московской, Ленинградской, Иркутской, Омской, Псковской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа)», — рассказали агентству в полиции. Всего за 2023 год из незаконного оборота было изъято 189 килограммов запрещенных веществ. Больше всего среди них синтетических наркотиков: 51,4% или 97 килограммов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО школьники попались на наркоторговле. На подростков 16 и 17 лет возбуждено уголовное дело.