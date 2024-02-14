Из-за шторма в Барнауле на авто с девушкой обрушилась крыша. Видео

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Клипарт, разное. Екатеринбург, сосульки, сосулька, лед на крыше, наледь на крыше, нечищенная крыша
Крыша обрушилась под тяжестью снега и льда (архивное фото) Фото:

Во время шторма в Барнауле крыша обрушилась на автомобиль с находящейся внутри него девушкой. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Сильный ветер снес кровлю и она обрушилась на легковушку. За минуту до этого в иномарку села девушка, у нее ушибы и порезы. Госпитализация не потребовалась», — сообщает канал. Всего было повреждено 10 автомобилей.

В Алтайском крае бушует непогода. В Барнауле порывы ветра достигают 19 метров в секунду, а в пригородных поселках частично отключилось электричество. Из-за непогоды в регионе перекрыли движение на пяти трассах, пишет MK.RU.

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Во время шторма в Барнауле крыша обрушилась на автомобиль с находящейся внутри него девушкой. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Сильный ветер снес кровлю и она обрушилась на легковушку. За минуту до этого в иномарку села девушка, у нее ушибы и порезы. Госпитализация не потребовалась», — сообщает канал. Всего было повреждено 10 автомобилей. В Алтайском крае бушует непогода. В Барнауле порывы ветра достигают 19 метров в секунду, а в пригородных поселках частично отключилось электричество. Из-за непогоды в регионе перекрыли движение на пяти трассах, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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