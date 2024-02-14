Крыша обрушилась под тяжестью снега и льда (архивное фото)
Во время шторма в Барнауле крыша обрушилась на автомобиль с находящейся внутри него девушкой. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Сильный ветер снес кровлю и она обрушилась на легковушку. За минуту до этого в иномарку села девушка, у нее ушибы и порезы. Госпитализация не потребовалась», — сообщает канал. Всего было повреждено 10 автомобилей.
В Алтайском крае бушует непогода. В Барнауле порывы ветра достигают 19 метров в секунду, а в пригородных поселках частично отключилось электричество. Из-за непогоды в регионе перекрыли движение на пяти трассах, пишет
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