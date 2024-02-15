Челябинские бойцы СВО освоили «Терминаторов». Видео

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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, колонна военной техники, бмпт-2 терминатор
Военные оценили силу и мощь современной уральской техники Фото:

Челябинские бойцы спецоперации завершают осваивать боевые машины поддержки танков «Терминатор». Видео обучения группировки войск «Центр» на тыловом полигоне разместила пресс-служба Минобороны России.

«Бойцы изучили тактико-технические характеристики боевой машины, освоили скоростное вождение и стрельбу. Затем южноуральские военнослужащие будут применять новейшую бронетехнику на краснолиманском направлении СВО», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что «Терминаторы» умеют поражать легкобронированные цели, танки и БМП, а также поддерживать системы ПВО против вертолетов. Эти машины производят специалисты «Уралвагонзавода». Южноуральские механики и командиры танков высоко оценили показатели и мощь новой техники.

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Челябинские бойцы спецоперации завершают осваивать боевые машины поддержки танков «Терминатор». Видео обучения группировки войск «Центр» на тыловом полигоне разместила пресс-служба Минобороны России. «Бойцы изучили тактико-технические характеристики боевой машины, освоили скоростное вождение и стрельбу. Затем южноуральские военнослужащие будут применять новейшую бронетехнику на краснолиманском направлении СВО», — уточнили в Минобороны. В ведомстве добавили, что «Терминаторы» умеют поражать легкобронированные цели, танки и БМП, а также поддерживать системы ПВО против вертолетов. Эти машины производят специалисты «Уралвагонзавода». Южноуральские механики и командиры танков высоко оценили показатели и мощь новой техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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