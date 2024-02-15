Челябинские бойцы спецоперации завершают осваивать боевые машины поддержки танков «Терминатор». Видео обучения группировки войск «Центр» на тыловом полигоне разместила пресс-служба Минобороны России.
«Бойцы изучили тактико-технические характеристики боевой машины, освоили скоростное вождение и стрельбу. Затем южноуральские военнослужащие будут применять новейшую бронетехнику на краснолиманском направлении СВО», — уточнили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что «Терминаторы» умеют поражать легкобронированные цели, танки и БМП, а также поддерживать системы ПВО против вертолетов. Эти машины производят специалисты «Уралвагонзавода». Южноуральские механики и командиры танков высоко оценили показатели и мощь новой техники.
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