Челябинские бойцы СВО освоили «Терминаторов». Видео

15 февраля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Военные оценили силу и мощь современной уральской техники Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинские бойцы спецоперации завершают осваивать боевые машины поддержки танков «Терминатор». Видео обучения группировки войск «Центр» на тыловом полигоне разместила пресс-служба Минобороны России. «Бойцы изучили тактико-технические характеристики боевой машины, освоили скоростное вождение и стрельбу. Затем южноуральские военнослужащие будут применять новейшую бронетехнику на краснолиманском направлении СВО», — уточнили в Минобороны. В ведомстве добавили, что «Терминаторы» умеют поражать легкобронированные цели, танки и БМП, а также поддерживать системы ПВО против вертолетов. Эти машины производят специалисты «Уралвагонзавода». Южноуральские механики и командиры танков высоко оценили показатели и мощь новой техники.

Челябинские бойцы спецоперации завершают осваивать боевые машины поддержки танков «Терминатор». Видео обучения группировки войск «Центр» на тыловом полигоне разместила пресс-служба Минобороны России. «Бойцы изучили тактико-технические характеристики боевой машины, освоили скоростное вождение и стрельбу. Затем южноуральские военнослужащие будут применять новейшую бронетехнику на краснолиманском направлении СВО», — уточнили в Минобороны. В ведомстве добавили, что «Терминаторы» умеют поражать легкобронированные цели, танки и БМП, а также поддерживать системы ПВО против вертолетов. Эти машины производят специалисты «Уралвагонзавода». Южноуральские механики и командиры танков высоко оценили показатели и мощь новой техники.