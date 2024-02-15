В Екатеринбурге учителя уволили за домогательства к прохожему

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Учитель намерен доказать, что видео вырвано из контекста Фото:

Учитель иностранных языков школы № 85 в Екатеринбурге домогался автомобилиста, с которым не был знаком. Судя по видео, мужчина предложил водителю «получит удовольствие», а после подтверждает, что готов орально удовлетворить собеседника.

«Один раз-то это можно сделать. Так, для кайфа», — говорит учитель на видео, которое публикует E1.RU. После того как ролик появился в школьных чатах, его родители передали директору школы, которая отстранила педагога от занятий с последующим увольнением.

При этом сам учитель утверждает, что он никого не домогался, а кусок видео выдернут из контекста. Мужчина написал заявление в полицию на автора видео. «Это скомпилированное видео, фото- и видеомонтаж, видео предшествовал разговор с человеком. Я еще буду подавать заявление о защите чести и достоинства, потому что это клевета. Я планирую идти в суд», — пояснил преподаватель.

В приемной школы корреспонденту URA.RU заявили, что директора Натальи Ващук нет на месте. По личному номеру дозвониться до нее не удалось. Также был направлен запрос в департамент образования города. На момент публикации новости ответа не поступало, как только он появится, агентство тут же его опубликует.

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Учитель иностранных языков школы № 85 в Екатеринбурге домогался автомобилиста, с которым не был знаком. Судя по видео, мужчина предложил водителю «получит удовольствие», а после подтверждает, что готов орально удовлетворить собеседника. «Один раз-то это можно сделать. Так, для кайфа», — говорит учитель на видео, которое публикует E1.RU. После того как ролик появился в школьных чатах, его родители передали директору школы, которая отстранила педагога от занятий с последующим увольнением. При этом сам учитель утверждает, что он никого не домогался, а кусок видео выдернут из контекста. Мужчина написал заявление в полицию на автора видео. «Это скомпилированное видео, фото- и видеомонтаж, видео предшествовал разговор с человеком. Я еще буду подавать заявление о защите чести и достоинства, потому что это клевета. Я планирую идти в суд», — пояснил преподаватель. В приемной школы корреспонденту URA.RU заявили, что директора Натальи Ващук нет на месте. По личному номеру дозвониться до нее не удалось. Также был направлен запрос в департамент образования города. На момент публикации новости ответа не поступало, как только он появится, агентство тут же его опубликует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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