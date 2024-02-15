Месторождение «Лукойла» в ХМАО назвали в честь выдающегося нефтяника

Месторождению «Лукойла» в ХМАО присвоили имя бывшего вице-президента компании
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, добыча, нефть
Южно-Выинтойское месторождение в ХМАО переименовали в месторождение имени Некрасова Фото:

Федеральное агентство по недропользованию РФ переименовало Южно-Выинтойское месторождение «Лукойла» в ХМАО. Ему присвоили имя Владимира Некрасова, бывшего руководителя компании «Лукойл-Западная Сибирь», первого вице-президента, председателя совета директоров «Лукойла».

«Южно-Выинтойское месторождение „Лукойла“ в ХМАО приказом Федерального агентства по недропользованию РФ переименовано в месторождение имени В.И. Некрасова. Решение об изменении названия месторождения принято с целью сохранения памяти о выдающемся нефтянике, внесшем весомый вклад в развитие российского топливно-энергетического комплекса», — сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.

Некрасов начал трудовой путь слесарем-ремонтником, в 90-х возглавил «Лукойл-Западная Сибирь». Позже стал первым вице-президентом компании, был советником президента «Лукойла» и председателем совета директоров. В числе наград заслуженного нефтяника — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Почета.

Ранее URA.RU писало, что Имилорское месторождение в ХМАО переименовали в честь именитого нефтяника Александра Усольцева. Он возглавлял ПО «Сургутнефтегаз» треста «Главтюменнефтегаз» в 1980—1984 годы.

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Федеральное агентство по недропользованию РФ переименовало Южно-Выинтойское месторождение «Лукойла» в ХМАО. Ему присвоили имя Владимира Некрасова, бывшего руководителя компании «Лукойл-Западная Сибирь», первого вице-президента, председателя совета директоров «Лукойла». «Южно-Выинтойское месторождение „Лукойла“ в ХМАО приказом Федерального агентства по недропользованию РФ переименовано в месторождение имени В.И. Некрасова. Решение об изменении названия месторождения принято с целью сохранения памяти о выдающемся нефтянике, внесшем весомый вклад в развитие российского топливно-энергетического комплекса», — сообщила пресс-служба компании на официальном сайте. Некрасов начал трудовой путь слесарем-ремонтником, в 90-х возглавил «Лукойл-Западная Сибирь». Позже стал первым вице-президентом компании, был советником президента «Лукойла» и председателем совета директоров. В числе наград заслуженного нефтяника — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Почета. Ранее URA.RU писало, что Имилорское месторождение в ХМАО переименовали в честь именитого нефтяника Александра Усольцева. Он возглавлял ПО «Сургутнефтегаз» треста «Главтюменнефтегаз» в 1980—1984 годы.
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