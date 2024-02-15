Военный из ХМАО поделился кадрами сбитого дрона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Житель Нефтеюганска (ХМАО) сбил дрон, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату».
«Житель Нефтеюганска с позывным „Дым“ сбил очередную вражескую птичку (БПЛА — прим. URA.RU). Наш земляк защищает Родину в зоне специальной военной операции с конца 2022 года. Югорчанин на передовой командует мотострелковым отделением», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату».
Мобилизованный из Радужного рассказал, что во время боев в ДНР ему удалось выбраться целым из-под перекрестного огня украинских танков. При этом он успел спасти раненого товарища.
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