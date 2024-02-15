Боец из ХМАО сбил дрон ВСУ. Видео

15 февраля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Военный из ХМАО поделился кадрами сбитого дрона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Нефтеюганска (ХМАО) сбил дрон, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «Житель Нефтеюганска с позывным „Дым“ сбил очередную вражескую птичку (БПЛА — прим. URA.RU). Наш земляк защищает Родину в зоне специальной военной операции с конца 2022 года. Югорчанин на передовой командует мотострелковым отделением», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Мобилизованный из Радужного рассказал, что во время боев в ДНР ему удалось выбраться целым из-под перекрестного огня украинских танков. При этом он успел спасти раненого товарища.

Житель Нефтеюганска (ХМАО) сбил дрон, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «Житель Нефтеюганска с позывным „Дым“ сбил очередную вражескую птичку (БПЛА — прим. URA.RU). Наш земляк защищает Родину в зоне специальной военной операции с конца 2022 года. Югорчанин на передовой командует мотострелковым отделением», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Мобилизованный из Радужного рассказал, что во время боев в ДНР ему удалось выбраться целым из-под перекрестного огня украинских танков. При этом он успел спасти раненого товарища.