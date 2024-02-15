Боец из ХМАО сбил дрон ВСУ. Видео

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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Военный из ХМАО поделился кадрами сбитого дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Нефтеюганска (ХМАО) сбил дрон, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату».

«Житель Нефтеюганска с позывным „Дым“ сбил очередную вражескую птичку (БПЛА — прим. URA.RU). Наш земляк защищает Родину в зоне специальной военной операции с конца 2022 года. Югорчанин на передовой командует мотострелковым отделением», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату».

Мобилизованный из Радужного рассказал, что во время боев в ДНР ему удалось выбраться целым из-под перекрестного огня украинских танков. При этом он успел спасти раненого товарища.

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) сбил дрон, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату». «Житель Нефтеюганска с позывным „Дым“ сбил очередную вражескую птичку (БПЛА — прим. URA.RU). Наш земляк защищает Родину в зоне специальной военной операции с конца 2022 года. Югорчанин на передовой командует мотострелковым отделением», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Мобилизованный из Радужного рассказал, что во время боев в ДНР ему удалось выбраться целым из-под перекрестного огня украинских танков. При этом он успел спасти раненого товарища.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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