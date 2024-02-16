Жители Нижневартовска боятся, что соседи-должники затопят их нечистотами

В Нижневартовске вводят новые меры борьбы с должниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижневартовска (ХМАО) опасаются последствий перекрытия канализации должникам. По словам местных жителей, это может привести к затоплению соседей нечистотами. Своими опасениями с корреспондентом URA.RU поделилась вартовчанка.

«Недавно в Нижневартовске коммунальщики анонсировали введение новой меры борьбы с должниками. Теперь им будут целенаправленно перекрывать канализацию. Следовательно, отходы нельзя будет смыть. Возникает вопрос — а что делать, если над тобой живет сосед, который, несмотря на перекрытую канализацию, все равно продолжает смывать? Я лично столкнулась с такой ситуацией, когда жила в Тюмени. Женщина в деменции, которая жила выше меня, залила таким образом семь этажей вниз своими нечистотами!» — поделилась жительница города.

По данным «Нижневартовских коммунальных систем», блокировка канализации будет производиться в квартирах вартовчан, задолжавших за холодную воду и водоотведение. «Мы используем практику наших коллег по России. В девяти городах страны эту практику много лет применяют, и случаев подобных затоплений не было зарегистрировано», — рассказали журналисту агентства в пресс-службе «НКС».

Кроме того, перекрывать канализацию будут только в крайнем случае. Сначала компания проводит уведомительную работу с должником, затем предлагает условия для погашения задолженности: рассрочку, оформление субсидии. Только после этого производится тампонирование канализации.