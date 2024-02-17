Российская ПВО успешно отразила массированную атаку украинских БПЛА

17 февраля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

ПВО обила атаку 33 беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью была предотвращена массированная атака 33 украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ПВО успешно перехватила и уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов над различными областями, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую.

Ночью была предотвращена массированная атака 33 украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ПВО успешно перехватила и уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов над различными областями, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую.