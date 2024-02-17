Российская ПВО успешно отразила массированную атаку украинских БПЛА

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ПВО обила атаку 33 беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью была предотвращена массированная атака 33 украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ПВО успешно перехватила и уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов над различными областями, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую.

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Ночью была предотвращена массированная атака 33 украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ПВО успешно перехватила и уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов над различными областями, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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