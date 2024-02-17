Российская ПВО успешно отразила массированную атаку украинских БПЛА

Ночью была предотвращена массированная атака 33 украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ПВО успешно перехватила и уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов над различными областями, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую.
Ночью была предотвращена массированная атака 33 украинских беспилотников (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 33 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны. Там добавили, что ПВО успешно перехватила и уничтожила несколько беспилотных летательных аппаратов над различными областями, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Брянскую и Калужскую.