В Сургуте на несколько дней отключат холодную воду

Десятки домов Сургута останутся без холодного водоснабжения из-за промывки водовода. Об этом URA.RU сообщили в городском водоканале.
«СГМУП „ГТС“ уведомляет о проведении плановых гидропневматических промывок внутриквартальных сетей холодного водоснабжения на ЦТП№49. Из-за проводимых работ 19, 20 февраля с 09:00 до 16:00 и в ночь с 21 на 22 февраля (с 23:00 до 06:00) будет временно прекращена подача холодной воды от ЦТП-49», — сообщили в ГТС.
Отключение коснется домов на улицах Показаньева и Киртбая. Кроме этого, в некоторых районах города в ГТС предупреждают, что из-за проводимых работ может наблюдаться ухудшение качества воды.
Ранее URA.RU сообщало, что на проблемы с водоснабжением в Сургуте обратил прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин. Он направил властям города предписание с требованием решить проблему с грязной водой в городе.
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