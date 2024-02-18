18 февраля 2024

В Сургуте на несколько дней отключат холодную воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоснабжение должны восстановить к 22 февраля Фото:

Десятки домов Сургута останутся без холодного водоснабжения из-за промывки водовода. Об этом URA.RU сообщили в городском водоканале.

«СГМУП „ГТС“ уведомляет о проведении плановых гидропневматических промывок внутриквартальных сетей холодного водоснабжения на ЦТП№49. Из-за проводимых работ 19, 20 февраля с 09:00 до 16:00 и в ночь с 21 на 22 февраля (с 23:00 до 06:00) будет временно прекращена подача холодной воды от ЦТП-49», — сообщили в ГТС.

Отключение коснется домов на улицах Показаньева и Киртбая. Кроме этого, в некоторых районах города в ГТС предупреждают, что из-за проводимых работ может наблюдаться ухудшение качества воды.

Ранее URA.RU сообщало, что на проблемы с водоснабжением в Сургуте обратил прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин. Он направил властям города предписание с требованием решить проблему с грязной водой в городе.

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Десятки домов Сургута останутся без холодного водоснабжения из-за промывки водовода. Об этом URA.RU сообщили в городском водоканале. «СГМУП „ГТС“ уведомляет о проведении плановых гидропневматических промывок внутриквартальных сетей холодного водоснабжения на ЦТП№49. Из-за проводимых работ 19, 20 февраля с 09:00 до 16:00 и в ночь с 21 на 22 февраля (с 23:00 до 06:00) будет временно прекращена подача холодной воды от ЦТП-49», — сообщили в ГТС. Отключение коснется домов на улицах Показаньева и Киртбая. Кроме этого, в некоторых районах города в ГТС предупреждают, что из-за проводимых работ может наблюдаться ухудшение качества воды. Ранее URA.RU сообщало, что на проблемы с водоснабжением в Сургуте обратил прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин. Он направил властям города предписание с требованием решить проблему с грязной водой в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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