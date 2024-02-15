Прокурор ХМАО требует от властей Сургута решить проблему с грязной водой

16 февраля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Массовые жалобы на воду начались в октябре 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин направил мэрии Сургута представление с требованием решить проблему с грязной питьевой водой. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Прокурор требует устранить проблему с грязной питьевой водой. В надзорном ведомстве настаивают, что чиновники департамента городского хозяйства длительное время знали о проблеме и не устраняли ее. Прокурор требует мэрию разобраться и наказать виновных», — сообщил собеседник. В мэрии Сургута подтвердили информацию о получении представления прокурора. Оно уже рассматривается. При этом в администрации заверили, что работа по устранению проблемы начата еще до получения представления. «Уже работает специальная отраслевая группа, организовано единое взаимодействие и координация по графику промывки системы между ГВК, ГТС, УК и другими держателями сетей. Разработан краткосрочный антикризисный план по нормализации ситуации и комплексный стратегический план на три года. Качество воды по всем поступившим жалобам возвращается в норматив. Перерасчеты проведены в полном объеме по имеющимся на сегодня фактам некачественного водоснабжения», — сообщили в мэрии. В окружную прокуратуру был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута рассматривают вопрос о хлорировании водопроводной воды. Это предложили главе коммунальщики как одно из решений с грязной водой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин направил мэрии Сургута представление с требованием решить проблему с грязной питьевой водой. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Прокурор требует устранить проблему с грязной питьевой водой. В надзорном ведомстве настаивают, что чиновники департамента городского хозяйства длительное время знали о проблеме и не устраняли ее. Прокурор требует мэрию разобраться и наказать виновных», — сообщил собеседник. В мэрии Сургута подтвердили информацию о получении представления прокурора. Оно уже рассматривается. При этом в администрации заверили, что работа по устранению проблемы начата еще до получения представления. «Уже работает специальная отраслевая группа, организовано единое взаимодействие и координация по графику промывки системы между ГВК, ГТС, УК и другими держателями сетей. Разработан краткосрочный антикризисный план по нормализации ситуации и комплексный стратегический план на три года. Качество воды по всем поступившим жалобам возвращается в норматив. Перерасчеты проведены в полном объеме по имеющимся на сегодня фактам некачественного водоснабжения», — сообщили в мэрии. В окружную прокуратуру был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута рассматривают вопрос о хлорировании водопроводной воды. Это предложили главе коммунальщики как одно из решений с грязной водой.