15 февраля 2024

Прокурор ХМАО требует от властей Сургута решить проблему с грязной водой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
Массовые жалобы на воду начались в октябре 2023 года Фото:

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин направил мэрии Сургута представление с требованием решить проблему с грязной питьевой водой. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.

«Прокурор требует устранить проблему с грязной питьевой водой. В надзорном ведомстве настаивают, что чиновники департамента городского хозяйства длительное время знали о проблеме и не устраняли ее. Прокурор требует мэрию разобраться и наказать виновных», — сообщил собеседник.

В мэрии Сургута подтвердили информацию о получении представления прокурора. Оно уже рассматривается. При этом в администрации заверили, что работа по устранению проблемы начата еще до получения представления. «Уже работает специальная отраслевая группа, организовано единое взаимодействие и координация по графику промывки системы между ГВК, ГТС, УК и другими держателями сетей. Разработан краткосрочный антикризисный план по нормализации ситуации и комплексный стратегический план на три года. Качество воды по всем поступившим жалобам возвращается в норматив. Перерасчеты проведены в полном объеме по имеющимся на сегодня фактам некачественного водоснабжения», — сообщили в мэрии. В окружную прокуратуру был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута рассматривают вопрос о хлорировании водопроводной воды. Это предложили главе коммунальщики как одно из решений с грязной водой.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин направил мэрии Сургута представление с требованием решить проблему с грязной питьевой водой. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Прокурор требует устранить проблему с грязной питьевой водой. В надзорном ведомстве настаивают, что чиновники департамента городского хозяйства длительное время знали о проблеме и не устраняли ее. Прокурор требует мэрию разобраться и наказать виновных», — сообщил собеседник. В мэрии Сургута подтвердили информацию о получении представления прокурора. Оно уже рассматривается. При этом в администрации заверили, что работа по устранению проблемы начата еще до получения представления. «Уже работает специальная отраслевая группа, организовано единое взаимодействие и координация по графику промывки системы между ГВК, ГТС, УК и другими держателями сетей. Разработан краткосрочный антикризисный план по нормализации ситуации и комплексный стратегический план на три года. Качество воды по всем поступившим жалобам возвращается в норматив. Перерасчеты проведены в полном объеме по имеющимся на сегодня фактам некачественного водоснабжения», — сообщили в мэрии. В окружную прокуратуру был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута рассматривают вопрос о хлорировании водопроводной воды. Это предложили главе коммунальщики как одно из решений с грязной водой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...