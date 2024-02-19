19 февраля 2024

Челябинцам стали чаще давать скидки из-за слабеющего спроса на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство РМК-Арены. Челябинск, недвижимость, недвижимость, металлоконструкция, жилье, металл, стройка, новостройка
Челябинцы стали требовать рассрочку или дисконт на вторичное жилье в размере 5% Фото:

В Челябинске в феврале 2024 года рост скидок при покупке недвижимости на рынке вторичного жилья составил 5%. Также часть продавцов соглашается на рассрочку, сообщила URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В феврале 2024 года в Челябинске спрос на вторичную недвижимость упал из-за высоких ипотечных ставок. Естественно, продавцы вторичной недвижимости стали подстраиваться под текущие условия. На данный момент дисконт на рынке вторичной недвижимости в среднем составляет 5%, некоторые продавцы соглашаются на рассрочку», — сообщила Кушнова.

В декабре 2023 года, по данным АН «Этажи», в Челябинске был зафиксирован уровень дисконта в размере 3%. На данный момент многие собственники квартир при условии уплаты за квартиру наличными предлагают еще и рассрочку.

В Челябинске в 2023 году число квартир на вторичном рынке снизилось на 18%. При этом средняя стоимость вторичного жилья выросла на 39%, до 90 тысяч рублей за квадратный метр.

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В Челябинске в феврале 2024 года рост скидок при покупке недвижимости на рынке вторичного жилья составил 5%. Также часть продавцов соглашается на рассрочку, сообщила URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова. «В феврале 2024 года в Челябинске спрос на вторичную недвижимость упал из-за высоких ипотечных ставок. Естественно, продавцы вторичной недвижимости стали подстраиваться под текущие условия. На данный момент дисконт на рынке вторичной недвижимости в среднем составляет 5%, некоторые продавцы соглашаются на рассрочку», — сообщила Кушнова. В декабре 2023 года, по данным АН «Этажи», в Челябинске был зафиксирован уровень дисконта в размере 3%. На данный момент многие собственники квартир при условии уплаты за квартиру наличными предлагают еще и рассрочку. В Челябинске в 2023 году число квартир на вторичном рынке снизилось на 18%. При этом средняя стоимость вторичного жилья выросла на 39%, до 90 тысяч рублей за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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