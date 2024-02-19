Челябинцам стали чаще давать скидки из-за слабеющего спроса на вторичное жилье

20 февраля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали требовать рассрочку или дисконт на вторичное жилье в размере 5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в феврале 2024 года рост скидок при покупке недвижимости на рынке вторичного жилья составил 5%. Также часть продавцов соглашается на рассрочку, сообщила URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова. «В феврале 2024 года в Челябинске спрос на вторичную недвижимость упал из-за высоких ипотечных ставок. Естественно, продавцы вторичной недвижимости стали подстраиваться под текущие условия. На данный момент дисконт на рынке вторичной недвижимости в среднем составляет 5%, некоторые продавцы соглашаются на рассрочку», — сообщила Кушнова. В декабре 2023 года, по данным АН «Этажи», в Челябинске был зафиксирован уровень дисконта в размере 3%. На данный момент многие собственники квартир при условии уплаты за квартиру наличными предлагают еще и рассрочку. В Челябинске в 2023 году число квартир на вторичном рынке снизилось на 18%. При этом средняя стоимость вторичного жилья выросла на 39%, до 90 тысяч рублей за квадратный метр.

В Челябинске в феврале 2024 года рост скидок при покупке недвижимости на рынке вторичного жилья составил 5%. Также часть продавцов соглашается на рассрочку, сообщила URA.RU юрист и специалист по недвижимости Надежда Кушнова. «В феврале 2024 года в Челябинске спрос на вторичную недвижимость упал из-за высоких ипотечных ставок. Естественно, продавцы вторичной недвижимости стали подстраиваться под текущие условия. На данный момент дисконт на рынке вторичной недвижимости в среднем составляет 5%, некоторые продавцы соглашаются на рассрочку», — сообщила Кушнова. В декабре 2023 года, по данным АН «Этажи», в Челябинске был зафиксирован уровень дисконта в размере 3%. На данный момент многие собственники квартир при условии уплаты за квартиру наличными предлагают еще и рассрочку. В Челябинске в 2023 году число квартир на вторичном рынке снизилось на 18%. При этом средняя стоимость вторичного жилья выросла на 39%, до 90 тысяч рублей за квадратный метр.