Жительница Лос-Анджелеса (США), которую сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отправили в СИЗО, опротестовала арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.
Меру пресечения ей выбрал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Апелляционную жалобу женщина подала в Свердловский облсуд. «Процесс должен был состояться сегодня, 20 февраля, но его перенесли из-за неявки адвоката», — пояснили в суде. Следующее заседание пройдет в конце февраля.
У задержанной двойное гражданство — России и США. По данным ФСБ, с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Против нее было возбуждено уголовное дело за госизмену.
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