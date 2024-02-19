Общество Пособница ВСУ, задержанная в Екатеринбурге, обжаловала арест. Фото 20 февраля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 + Задержанная подала апелляцию на решение суда первой инстанции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Жительница Лос-Анджелеса (США), которую сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отправили в СИЗО, опротестовала арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Меру пресечения ей выбрал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Апелляционную жалобу женщина подала в Свердловский облсуд. «Процесс должен был состояться сегодня, 20 февраля, но его перенесли из-за неявки адвоката», — пояснили в суде. Следующее заседание пройдет в конце февраля. У задержанной двойное гражданство — России и США. По данным ФСБ, с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Против нее было возбуждено уголовное дело за госизмену. Задержанной 32 года, у нее двойное гражданство Фото: соцсети Жительница Лос-Анджелеса (США), которую сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отправили в СИЗО, опротестовала арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Меру пресечения ей выбрал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Апелляционную жалобу женщина подала в Свердловский облсуд. «Процесс должен был состояться сегодня, 20 февраля, но его перенесли из-за неявки адвоката», — пояснили в суде. Следующее заседание пройдет в конце февраля. У задержанной двойное гражданство — России и США. По данным ФСБ, с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Против нее было возбуждено уголовное дело за госизмену. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям