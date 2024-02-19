19 февраля 2024

Пособница ВСУ, задержанная в Екатеринбурге, обжаловала арест. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Задержанная подала апелляцию на решение суда первой инстанции Фото:
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В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Жительница Лос-Анджелеса (США), которую сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отправили в СИЗО, опротестовала арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

Меру пресечения ей выбрал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Апелляционную жалобу женщина подала в Свердловский облсуд. «Процесс должен был состояться сегодня, 20 февраля, но его перенесли из-за неявки адвоката», — пояснили в суде. Следующее заседание пройдет в конце февраля.

У задержанной двойное гражданство — России и США. По данным ФСБ, с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Против нее было возбуждено уголовное дело за госизмену.

Задержанной 32 года, у нее двойное гражданство
Задержанной 32 года, у нее двойное гражданство
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Жительница Лос-Анджелеса (США), которую сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отправили в СИЗО, опротестовала арест. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. Меру пресечения ей выбрал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Апелляционную жалобу женщина подала в Свердловский облсуд. «Процесс должен был состояться сегодня, 20 февраля, но его перенесли из-за неявки адвоката», — пояснили в суде. Следующее заседание пройдет в конце февраля. У задержанной двойное гражданство — России и США. По данным ФСБ, с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Против нее было возбуждено уголовное дело за госизмену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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