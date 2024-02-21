Челябинку, закрывшую машиной дорогу скорой помощи, вызвали в ГИБДД

21 февраля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Скорая помощь не смогла выехать из двора при транспортировке тяжелого пациента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительницу Челябинска, которая своим автомобилем закрыла дорогу карете скорой помощи с тяжелым пациентом, вызвали в ГИБДД. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МВД России по Челябинской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска установлена собственница автомобиля. 22 февраля ее вызвали в ГИБДД для дачи объяснений. Будет решаться вопрос о привлечении ее к административной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел во дворе дома №10 по улице Доватора 19 февраля. Девушка за рулем малолитражки выехала на дорогу, перегородив выезд врачам скорой помощи, которые транспортировали тяжелого пациента. Карету скорой помощи с другой стороны уже подперли другие автомобилисты, поэтому развернуться водителю не удалось. После настойчивых просьб водителя скорой и прохожих девушка освободила проезд.

Жительницу Челябинска, которая своим автомобилем закрыла дорогу карете скорой помощи с тяжелым пациентом, вызвали в ГИБДД. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе МВД России по Челябинской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска установлена собственница автомобиля. 22 февраля ее вызвали в ГИБДД для дачи объяснений. Будет решаться вопрос о привлечении ее к административной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел во дворе дома №10 по улице Доватора 19 февраля. Девушка за рулем малолитражки выехала на дорогу, перегородив выезд врачам скорой помощи, которые транспортировали тяжелого пациента. Карету скорой помощи с другой стороны уже подперли другие автомобилисты, поэтому развернуться водителю не удалось. После настойчивых просьб водителя скорой и прохожих девушка освободила проезд.