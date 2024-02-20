В ХМАО мужчина пойдет под суд за организацию подпольного онлайн-казино

Прокуратура Нягани направила в суд дело в отношении местного жителя, который организовал подпольное онлайн-казино в одном из нежилых помещений города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства ХМАО.
«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
С января 2021 года по январь 2023-го обвиняемый с девятью подельниками организовали нелегальные азартные игры в одном из нежилых помещений города. Через интернет они привлекали игроков со всех регионов России и за два года заработали свыше 12 миллионов рублей. На имущество обвиняемых наложен арест, жителю Нягани грозит срок по статье 171 УК РФ «организация и проведение азартных игр без лицензии или разрешения, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-коммуникационных сетей, совершенные организованной преступной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере». Ему грозит штраф до миллиона рублей либо до шести лет лишения свободы.
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