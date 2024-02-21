Звездные сторонники Путина приехали в его свердловский штаб. Фото

21 февраля 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Музыкант Игорь Бутман призвал всех активнее голосовать на выборах Фото: Илья Московец © URA.RU Знаменитый саксофонист Игорь Бутман и директор музея Великой Отечественной войн Александр Школьник (в прошлом сенатор от Свердловской области и успешный медиаменеджер) посетили «публичный» региональный штаб поддержки президента РФ Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец. Оба являются доверенными лицами Путина. «Нужно обязательно идти голосовать [на выборы]. И я как доверенное лицо призываю обратить внимание на все, что было сделано хорошего и полезного, а впереди — огромное пространство для работы, и в нашей, культурной, сфере в том числе. Например, хотелось бы, чтобы наша популярная музыка стала популярна во всем мире — для этого тоже надо вдохновлять наших молодых ребят, студентов на амбициозные задачи, которые ставил и ставит президент. Но он один этого не сделает, поэтому нам и нужно разговаривать с людьми, говорить о том, что у нас все идет в правильном направлении», — пояснил корреспонденту URA.RU одну из целей своего визита Бутман. Школьник появился в Екатеринбурге не только как доверенное лицо Путина, но и как автор проекта «Главные детские песни», посвященного созданию песен патриотической направленности. 22 февраля они прозвучат в детской филармонии в Екатеринбурге. «Делаем совместно с фондом „Защитники Отечества“, приглашали руководство области. Вроде и губернатор собирался», — отметил Школьник. Штаб поддержки Путина открылся в Екатеринбурге в конце 2023 года в БЦ «Панорама» и первым делом занялся сбором подписей для выдвижения кандидата в президенты. Возглавляет структуру вице-спикер заксо и глава облисполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. Выборы президента пройдут 15—17 марта. Кроме Владимира Путина за пост будут бороться кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Александр Школьник является доверенным лицом Владимира Путина Фото: Илья Московец © URA.RU Наряду с Игорем Бутманом Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Знаменитый саксофонист Игорь Бутман и директор музея Великой Отечественной войн Александр Школьник (в прошлом сенатор от Свердловской области и успешный медиаменеджер) посетили «публичный» региональный штаб поддержки президента РФ Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец. Оба являются доверенными лицами Путина. «Нужно обязательно идти голосовать [на выборы]. И я как доверенное лицо призываю обратить внимание на все, что было сделано хорошего и полезного, а впереди — огромное пространство для работы, и в нашей, культурной, сфере в том числе. Например, хотелось бы, чтобы наша популярная музыка стала популярна во всем мире — для этого тоже надо вдохновлять наших молодых ребят, студентов на амбициозные задачи, которые ставил и ставит президент. Но он один этого не сделает, поэтому нам и нужно разговаривать с людьми, говорить о том, что у нас все идет в правильном направлении», — пояснил корреспонденту URA.RU одну из целей своего визита Бутман. Школьник появился в Екатеринбурге не только как доверенное лицо Путина, но и как автор проекта «Главные детские песни», посвященного созданию песен патриотической направленности. 22 февраля они прозвучат в детской филармонии в Екатеринбурге. «Делаем совместно с фондом „Защитники Отечества“, приглашали руководство области. Вроде и губернатор собирался», — отметил Школьник. Штаб поддержки Путина открылся в Екатеринбурге в конце 2023 года в БЦ «Панорама» и первым делом занялся сбором подписей для выдвижения кандидата в президенты. Возглавляет структуру вице-спикер заксо и глава облисполкома «Единой России» Дмитрий Жуков. Выборы президента пройдут 15—17 марта. Кроме Владимира Путина за пост будут бороться кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.