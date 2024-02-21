Фигурант дела об убийстве свердловского бизнесмена рассказал 3 версию событий

В суде Екатеринбурга по делу об убийстве бизнесмена допросили Михаила Клока

22 февраля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Судебные разбирательства по делу об убийстве бизнесмена продолжаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Водителя экс-лидера ОПГ второй раз судят по обвинению в убийстве Михаил Клок, которого следствие считает посредником в деле об убийстве бизнесмена из Екатеринбурга Алексея Зубакина, 21 февраля был допрошен в суде. Во время процесса он рассказал уже третью версию трагических событий, которые произошли в 2000 году. Об этом URA.RU рассказал Георгий Краснов, адвокат обвиняемого в убийстве Насими Мамедова. Клок участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он сидел в инвалидном кресле. Его допрос длился около трех часов. «Клок сказал, что в 2000-м к нему обратился друг Дмитрий Дейч с просьбой убить его бизнес-партнера Зубакина. После этого он организовал встречу Дейча и Мамедова, а потом получил от первого 14 тысяч долларов, которые предназначались киллеру. Затем он сказал, что 20 декабря того же года Дейч позвонил ему и сказал, что Зубакин завтра утром приедет к нему домой на ЖБИ, и этот момент можно использовать для убийства», — передал показания Клока Краснов. Следующим утром, по словам Клока, ему позвонил Мамедов и сказал, что не смог найти машину. После этого он забрал Мамедова и отвез на ЖБИ, где и произошло убийство. Первую версию Клок озвучил в 2014 году, вторую — в 2020-м Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эта версия событий стала третьей, которую озвучил Клок, — и все они разные. В 2014 году он утверждал, что не причастен к убийству Зубакина. И якобы узнал о случившемся от знакомых, а с Мамедовым по этому вопросу не общался. Спустя восемь лет Клок сказал, что не знал о планируемом убийстве бизнесмена, никаких денег от Дейча не получал, а Мамедов использовал его «в темную», попросив забрать его с ЖБИ (протоколы допросов есть в распоряжении URA.RU). «Разные версии он объяснил стрессом и особенностями памяти», — отметил Краснов. Также в суде Клок заявил, что через полгода после убийства Зубакина рассказал Дейчу, кто был исполнителем, вероятно, намекнув на Мамедова. Сам Дейч никогда не говорил, что киллером был Мамедов. При этом Клок добавил, что поставщиком боеприпасов был некий Валерий Поваров (в то время — директор ЧОП «Гюрза»). Насими Мамедова обвиняют в заказном убийстве Алексея Зубакина, которое произошло в 2000 году. По версии следствия, заказчиком выступил Дмитрий Дейч. Он отдал деньги экс-лидеру свердловской ОПГ Михаилу Клоку (отрицает связь с криминальным миром), а тот якобы передал их Мамедову. Последний в то время был студентом и работал водителем у Клока, ему было чуть больше 20 лет. Дейч и Клок были задержаны только в марте 2022 года. Дело Клока до сих пор не рассмотрено, а дело Мамедова запустили на второй круг. Во время первого разбирательства присяжные оправдали его. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Михаил Клок, которого следствие считает посредником в деле об убийстве бизнесмена из Екатеринбурга Алексея Зубакина, 21 февраля был допрошен в суде. Во время процесса он рассказал уже третью версию трагических событий, которые произошли в 2000 году. Об этом URA.RU рассказал Георгий Краснов, адвокат обвиняемого в убийстве Насими Мамедова. Клок участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Он сидел в инвалидном кресле. Его допрос длился около трех часов. «Клок сказал, что в 2000-м к нему обратился друг Дмитрий Дейч с просьбой убить его бизнес-партнера Зубакина. После этого он организовал встречу Дейча и Мамедова, а потом получил от первого 14 тысяч долларов, которые предназначались киллеру. Затем он сказал, что 20 декабря того же года Дейч позвонил ему и сказал, что Зубакин завтра утром приедет к нему домой на ЖБИ, и этот момент можно использовать для убийства», — передал показания Клока Краснов. Следующим утром, по словам Клока, ему позвонил Мамедов и сказал, что не смог найти машину. После этого он забрал Мамедова и отвез на ЖБИ, где и произошло убийство. Эта версия событий стала третьей, которую озвучил Клок, — и все они разные. В 2014 году он утверждал, что не причастен к убийству Зубакина. И якобы узнал о случившемся от знакомых, а с Мамедовым по этому вопросу не общался. Спустя восемь лет Клок сказал, что не знал о планируемом убийстве бизнесмена, никаких денег от Дейча не получал, а Мамедов использовал его «в темную», попросив забрать его с ЖБИ (протоколы допросов есть в распоряжении URA.RU). «Разные версии он объяснил стрессом и особенностями памяти», — отметил Краснов. Также в суде Клок заявил, что через полгода после убийства Зубакина рассказал Дейчу, кто был исполнителем, вероятно, намекнув на Мамедова. Сам Дейч никогда не говорил, что киллером был Мамедов. При этом Клок добавил, что поставщиком боеприпасов был некий Валерий Поваров (в то время — директор ЧОП «Гюрза»). Насими Мамедова обвиняют в заказном убийстве Алексея Зубакина, которое произошло в 2000 году. По версии следствия, заказчиком выступил Дмитрий Дейч. Он отдал деньги экс-лидеру свердловской ОПГ Михаилу Клоку (отрицает связь с криминальным миром), а тот якобы передал их Мамедову. Последний в то время был студентом и работал водителем у Клока, ему было чуть больше 20 лет. Дейч и Клок были задержаны только в марте 2022 года. Дело Клока до сих пор не рассмотрено, а дело Мамедова запустили на второй круг. Во время первого разбирательства присяжные оправдали его. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.