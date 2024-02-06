Адвокат опроверг слова родственников убитого свердловского предпринимателя

07 февраля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Насими Мамедова обвиняют в заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина Фото: Илья Московец © URA.RU Бизнес-партнер убитого 24 года назад свердловского предпринимателя Алексея Зубакина Дмитрий Дейч никогда не давал показаний против Насими Мамедова, заявил URA.RU адвокат ныне покойного Дейча Вячеслав Войнов. Этим он опровергает слова родных Зубакина, которые считают иначе. «Дейч никогда не указывал на Мамедова, как на исполнителя убийства Зубакина. Он всегда отрицал, что разговаривал с Мамедовым по поводу убийства. И, соответственно, никакие деньги ему не передавал», — уверяет Войнов. По его словам, Дейч всегда говорил, что не знает исполнителя преступления, не желая оговаривать Мамедова. Родственники Зубакина, которые являются потерпевшими по делу, неоднократно заявляли в судах, что именно Мамедов совершил убийство. «Все указывает на то, что убивал Мамедов. Признательные показания Клока и Дейча. <…> Какой смысл им оговаривать Мамедова? Он же несколько лет был близок к Клоку, работал у него по найму, зная о многих делах», — говорила 66.ru дочь убитого Евгения Зубакина. При этом все потерпевшие отказались знакомиться с материалами уголовного дела (документы имеются в распоряжении URA.RU). Кроме того, близкие Зубакина, по данным источников URA.RU, требуют с сына Дейча 15 млн рублей (на момент трагедии ему было 12 лет). Эту же сумму они хотят взыскать с единственного платежеспособного Мамедова — в 2023-м Дейч скончался, а у Клока нет имущества. Новость по теме Брата свердловского бизнесмена, убитого в 2000 году, полтора часа допрашивали в суде Во время предыдущего судебного заседания брат бизнесмена Виталий Зубакин заявил, что знал Мамедова и что он был боевиком экс-лидера ОПГ и носил с собой оружие. Зубакин-младший также не сомневается в виновности подсудимого. Мамедов назвал ложью эти высказывания. А его адвокаты заявили, что потерпевший изменил показания. Они потребовали огласить присяжным показания Виталия Зубакина, которые он давал в июне 2022 года (документ имеется в распоряжении URA.RU). Тогда он уверял, что не помнил Мамедова и впервые увидел его в СМИ только в марте того года. Судья отказал в этом. Насими Мамедова обвиняют в заказном убийстве Алексея Зубакина, которое произошло в 2000 году. По версии следствия, заказчиком выступил Дмитрий Дейч. Он отдал деньги экс-лидеру свердловской ОПГ Михаилу Клоку (отрицает связь с криминальным миром), а тот якобы передал их Мамедову. Последний в то время был студентом и работал водителем у Клока, ему было чуть больше 20 лет. Дейч и Клок были задержаны только в марте 2022 года. Дело Клока до сих пор не рассмотрено, а дело Мамедова запустили на второй круг. Во время первого разбирательства присяжные оправдали его. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнес-партнер убитого 24 года назад свердловского предпринимателя Алексея Зубакина Дмитрий Дейч никогда не давал показаний против Насими Мамедова, заявил URA.RU адвокат ныне покойного Дейча Вячеслав Войнов. Этим он опровергает слова родных Зубакина, которые считают иначе. «Дейч никогда не указывал на Мамедова, как на исполнителя убийства Зубакина. Он всегда отрицал, что разговаривал с Мамедовым по поводу убийства. И, соответственно, никакие деньги ему не передавал», — уверяет Войнов. По его словам, Дейч всегда говорил, что не знает исполнителя преступления, не желая оговаривать Мамедова. Родственники Зубакина, которые являются потерпевшими по делу, неоднократно заявляли в судах, что именно Мамедов совершил убийство. «Все указывает на то, что убивал Мамедов. Признательные показания Клока и Дейча. <…> Какой смысл им оговаривать Мамедова? Он же несколько лет был близок к Клоку, работал у него по найму, зная о многих делах», — говорила 66.ru дочь убитого Евгения Зубакина. При этом все потерпевшие отказались знакомиться с материалами уголовного дела (документы имеются в распоряжении URA.RU). Кроме того, близкие Зубакина, по данным источников URA.RU, требуют с сына Дейча 15 млн рублей (на момент трагедии ему было 12 лет). Эту же сумму они хотят взыскать с единственного платежеспособного Мамедова — в 2023-м Дейч скончался, а у Клока нет имущества. Во время предыдущего судебного заседания брат бизнесмена Виталий Зубакин заявил, что знал Мамедова и что он был боевиком экс-лидера ОПГ и носил с собой оружие. Зубакин-младший также не сомневается в виновности подсудимого. Мамедов назвал ложью эти высказывания. А его адвокаты заявили, что потерпевший изменил показания. Они потребовали огласить присяжным показания Виталия Зубакина, которые он давал в июне 2022 года (документ имеется в распоряжении URA.RU). Тогда он уверял, что не помнил Мамедова и впервые увидел его в СМИ только в марте того года. Судья отказал в этом. Насими Мамедова обвиняют в заказном убийстве Алексея Зубакина, которое произошло в 2000 году. По версии следствия, заказчиком выступил Дмитрий Дейч. Он отдал деньги экс-лидеру свердловской ОПГ Михаилу Клоку (отрицает связь с криминальным миром), а тот якобы передал их Мамедову. Последний в то время был студентом и работал водителем у Клока, ему было чуть больше 20 лет. Дейч и Клок были задержаны только в марте 2022 года. Дело Клока до сих пор не рассмотрено, а дело Мамедова запустили на второй круг. Во время первого разбирательства присяжные оправдали его.