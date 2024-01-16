В деле водителя экс-главаря свердловской ОПГ заменили присяжных

17 января 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Насими Мамедова подозревают в убийстве бизнесмена, которое было совершено в 2000 году Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Дело водителя экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедова, которого подозревают в убийстве 20-летней давности, будут заново рассматривать в Кировском райсуде Екатеринбурга. Новый состав коллегии присяжных был отобран 16 января, сообщила URA.RU адвокат Екатерина Кувалдина. «Во время процесса отобрали коллегию из девяти человек: шесть основных и троих запасных. Наша позиция по делу никак не изменилась. Мы будем доказывать, что Мамедов не совершал преступление. Он не был знаком с [бизнесменом Александром] Зубакиным, которого убили. И денег, о которых говорит Клок, не получал», — рассказала Кувалдина. И пояснила, что дело вернули на рассмотрение, потому что Свердловский облсуд нашел процессуальные нарушения в решении суда первой инстанции, который проходил с прежним составом присяжных. Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина, которое было совершено в 2000 году. Поводом для подозрений стали показания бывшего шефа — организатора ОПГ Михаила Клока. Независимые источники URA.RU предполагают, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х.

Дело водителя экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедова, которого подозревают в убийстве 20-летней давности, будут заново рассматривать в Кировском райсуде Екатеринбурга. Новый состав коллегии присяжных был отобран 16 января, сообщила URA.RU адвокат Екатерина Кувалдина. «Во время процесса отобрали коллегию из девяти человек: шесть основных и троих запасных. Наша позиция по делу никак не изменилась. Мы будем доказывать, что Мамедов не совершал преступление. Он не был знаком с [бизнесменом Александром] Зубакиным, которого убили. И денег, о которых говорит Клок, не получал», — рассказала Кувалдина. И пояснила, что дело вернули на рассмотрение, потому что Свердловский облсуд нашел процессуальные нарушения в решении суда первой инстанции, который проходил с прежним составом присяжных. Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина, которое было совершено в 2000 году. Поводом для подозрений стали показания бывшего шефа — организатора ОПГ Михаила Клока. Независимые источники URA.RU предполагают, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х.