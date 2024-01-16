16 января 2024

В деле водителя экс-главаря свердловской ОПГ заменили присяжных

© Служба новостей «URA.RU»
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Насими Мамедова подозревают в убийстве бизнесмена, которое было совершено в 2000 году Фото:

Дело водителя экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедова, которого подозревают в убийстве 20-летней давности, будут заново рассматривать в Кировском райсуде Екатеринбурга. Новый состав коллегии присяжных был отобран 16 января, сообщила URA.RU адвокат Екатерина Кувалдина.

«Во время процесса отобрали коллегию из девяти человек: шесть основных и троих запасных. Наша позиция по делу никак не изменилась. Мы будем доказывать, что Мамедов не совершал преступление. Он не был знаком с [бизнесменом Александром] Зубакиным, которого убили. И денег, о которых говорит Клок, не получал», — рассказала Кувалдина. И пояснила, что дело вернули на рассмотрение, потому что Свердловский облсуд нашел процессуальные нарушения в решении суда первой инстанции, который проходил с прежним составом присяжных.

Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина, которое было совершено в 2000 году. Поводом для подозрений стали показания бывшего шефа — организатора ОПГ Михаила Клока. Независимые источники URA.RU предполагают, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х.

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Дело водителя экс-лидера свердловской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедова, которого подозревают в убийстве 20-летней давности, будут заново рассматривать в Кировском райсуде Екатеринбурга. Новый состав коллегии присяжных был отобран 16 января, сообщила URA.RU адвокат Екатерина Кувалдина. «Во время процесса отобрали коллегию из девяти человек: шесть основных и троих запасных. Наша позиция по делу никак не изменилась. Мы будем доказывать, что Мамедов не совершал преступление. Он не был знаком с [бизнесменом Александром] Зубакиным, которого убили. И денег, о которых говорит Клок, не получал», — рассказала Кувалдина. И пояснила, что дело вернули на рассмотрение, потому что Свердловский облсуд нашел процессуальные нарушения в решении суда первой инстанции, который проходил с прежним составом присяжных. Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина, которое было совершено в 2000 году. Поводом для подозрений стали показания бывшего шефа — организатора ОПГ Михаила Клока. Независимые источники URA.RU предполагают, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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