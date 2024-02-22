22 февраля 2024

Тюменьстат к 23 февраля составил портрет среднестатистического мужчины из ХМАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Российский инвестиционный форум 2018, Expo-2025. Сочи, пара, женщина, мужчина, силуэт
Мужчины из Югры чаще женятся в возрасте от 25 до 34 лет Фото:

Тюменьстат ко Дню защитника Отечества составил портрет среднестатистического мужчины из ХМАО. В документах ведомства говорится об образовании, семейном положении, профессии и состоянии здоровья.

«На 1 января 2023 года в округе проживали 833,8 тысячи мужчин. Около 91% предпочитают жить в городах, 43,7% имеют среднее профессиональное образование. 69,4% югорчан состоят в браке, чаще женятся в возрасте 25 — 34 лет. Большинство из них не курят», — указано в документе.

В трудоспособном возрасте находят более 65,2% югорчан. На октябрь 2021 года в добыче полезных ископаемых было задействовано более 183,4 тысячи человек, в транспортировке и хранении — 44,2 тысячи, в строительстве — 24,2 тысячи, на объектах ТЭК трудятся 22,5 тысячи человек.

В регионе для мужчин в этот день устроили разные мероприятия. Сургутяне планируют с размахом отметить 23 февраля как на публичных мероприятиях, так и на закрытых вечеринках. URA.RU приводит подборку интересных событий.

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Тюменьстат ко Дню защитника Отечества составил портрет среднестатистического мужчины из ХМАО. В документах ведомства говорится об образовании, семейном положении, профессии и состоянии здоровья. «На 1 января 2023 года в округе проживали 833,8 тысячи мужчин. Около 91% предпочитают жить в городах, 43,7% имеют среднее профессиональное образование. 69,4% югорчан состоят в браке, чаще женятся в возрасте 25 — 34 лет. Большинство из них не курят», — указано в документе. В трудоспособном возрасте находят более 65,2% югорчан. На октябрь 2021 года в добыче полезных ископаемых было задействовано более 183,4 тысячи человек, в транспортировке и хранении — 44,2 тысячи, в строительстве — 24,2 тысячи, на объектах ТЭК трудятся 22,5 тысячи человек. В регионе для мужчин в этот день устроили разные мероприятия. Сургутяне планируют с размахом отметить 23 февраля как на публичных мероприятиях, так и на закрытых вечеринках. URA.RU приводит подборку интересных событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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