Тюменьстат к 23 февраля составил портрет среднестатистического мужчины из ХМАО. Скрин

23 февраля 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Мужчины из Югры чаще женятся в возрасте от 25 до 34 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменьстат ко Дню защитника Отечества составил портрет среднестатистического мужчины из ХМАО. В документах ведомства говорится об образовании, семейном положении, профессии и состоянии здоровья. «На 1 января 2023 года в округе проживали 833,8 тысячи мужчин. Около 91% предпочитают жить в городах, 43,7% имеют среднее профессиональное образование. 69,4% югорчан состоят в браке, чаще женятся в возрасте 25 — 34 лет. Большинство из них не курят», — указано в документе. В трудоспособном возрасте находят более 65,2% югорчан. На октябрь 2021 года в добыче полезных ископаемых было задействовано более 183,4 тысячи человек, в транспортировке и хранении — 44,2 тысячи, в строительстве — 24,2 тысячи, на объектах ТЭК трудятся 22,5 тысячи человек. В регионе для мужчин в этот день устроили разные мероприятия. Сургутяне планируют с размахом отметить 23 февраля как на публичных мероприятиях, так и на закрытых вечеринках. URA.RU приводит подборку интересных событий. Фото: Тюменьстат, https://72.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/О%20мужчинах%20в%20цифрах_ХМАО.pdf

Тюменьстат ко Дню защитника Отечества составил портрет среднестатистического мужчины из ХМАО. В документах ведомства говорится об образовании, семейном положении, профессии и состоянии здоровья. «На 1 января 2023 года в округе проживали 833,8 тысячи мужчин. Около 91% предпочитают жить в городах, 43,7% имеют среднее профессиональное образование. 69,4% югорчан состоят в браке, чаще женятся в возрасте 25 — 34 лет. Большинство из них не курят», — указано в документе. В трудоспособном возрасте находят более 65,2% югорчан. На октябрь 2021 года в добыче полезных ископаемых было задействовано более 183,4 тысячи человек, в транспортировке и хранении — 44,2 тысячи, в строительстве — 24,2 тысячи, на объектах ТЭК трудятся 22,5 тысячи человек. В регионе для мужчин в этот день устроили разные мероприятия. Сургутяне планируют с размахом отметить 23 февраля как на публичных мероприятиях, так и на закрытых вечеринках. URA.RU приводит подборку интересных событий.