Тюменьстат ко Дню защитника Отечества составил портрет среднестатистического мужчины из ХМАО. В документах ведомства говорится об образовании, семейном положении, профессии и состоянии здоровья.
«На 1 января 2023 года в округе проживали 833,8 тысячи мужчин. Около 91% предпочитают жить в городах, 43,7% имеют среднее профессиональное образование. 69,4% югорчан состоят в браке, чаще женятся в возрасте 25 — 34 лет. Большинство из них не курят», — указано в документе.
В трудоспособном возрасте находят более 65,2% югорчан. На октябрь 2021 года в добыче полезных ископаемых было задействовано более 183,4 тысячи человек, в транспортировке и хранении — 44,2 тысячи, в строительстве — 24,2 тысячи, на объектах ТЭК трудятся 22,5 тысячи человек.
В регионе для мужчин в этот день устроили разные мероприятия. Сургутяне планируют с размахом отметить 23 февраля как на публичных мероприятиях, так и на закрытых вечеринках. URA.RU приводит подборку интересных событий.
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