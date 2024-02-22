22 февраля 2024

Вице-губернатор ХМАО проинспектировал проблемные стройки Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство Центра боевых искусств в Нижневартовске ускорилось
Строительство Центра боевых искусств в Нижневартовске ускорилось Фото:

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев провел инспекцию трех проблемных строек Нижневартовска: окружной больницы на 1100 коек, Центра боевых искусств и детского сада в 21 микрорайоне. Он отметил, что в городе существует проблема предоставления финансовых траншей, и потребовал от местной администрации наладить систему доведения средств до подрядчиков, передает корреспондент URA.RU.

«Мы в округе систему наладили, при которой деньги [поступают] подрядчику в течение семи дней. Нужно использовать все инструменты, возможности, чтобы подрядчики работали. Вот он приходит и отдает вам документы, и они в тот же день идут на оплату. Пока финансовую систему не наладите, ничего нормально строить не будете. Дайте строителям возможность кирпич класть, а чиновничью работу на себя возьмите», — обратился к местным чиновникам Ислаев.

Во время визита в больницу-долгострой вице-губернатор подчеркнул, что системы жизнеобеспечения должны работать без перебоев. «Поэтому требования и к генподрядчику, и ко всем, кто готовит объект к вводу в эксплуатацию, бескомпромиссные. Можно сколько угодно ссылаться на затруднения, связанные с корректировкой проектных решений, попадание оборудования под санкции и так далее. Но если в ближайшее время не начнем итоговую проверку готовности объекта к вводу в эксплуатацию, придется делать оргвыводы», — пообещал замгубернатора.

По итогам рабочей поездки сроки сдачи Центра боевых искусств было решено сдвинуть с сентября 2024 на декабрь. Ранее подрядчики заявляли, что из-за корректировок контракта, которые произошли уже после того, как завершились торги на «госзакупках» (площадь объекта выросла с 5 000 до 7 777 квадратных метров), ЦБИ нереально завершить осенью. Стройблок выработал компромиссное решение — срок сдачи объекта увеличен до конца 2024 года. «Сложности были определенные, и сегодня остаются задачи, которые еще нужно решать, но динамика на объекте положительная. Вдвое увеличено количество бригад на монтаже, более 80% металлоконструкций уже смонтированы, началась кладка, монтаж сэндвич-панелей. Думаю, что нас услышали и заказчик, и подрядчик», — подытожил Ислаев. Он уточнил, что требуются небольшие корректировки проекта, и что решение по реальным срокам будет принято после февральских праздников.

Детский сад на 320 мест в «ипотечной долине» должны были сдать в сентябре 2023 года, однако курганский подрядчик заявил, что ему помешали санкции. На сегодняшний день строители продолжают внутренние работы и монтаж облицовки фасада.

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Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев провел инспекцию трех проблемных строек Нижневартовска: окружной больницы на 1100 коек, Центра боевых искусств и детского сада в 21 микрорайоне. Он отметил, что в городе существует проблема предоставления финансовых траншей, и потребовал от местной администрации наладить систему доведения средств до подрядчиков, передает корреспондент URA.RU. «Мы в округе систему наладили, при которой деньги [поступают] подрядчику в течение семи дней. Нужно использовать все инструменты, возможности, чтобы подрядчики работали. Вот он приходит и отдает вам документы, и они в тот же день идут на оплату. Пока финансовую систему не наладите, ничего нормально строить не будете. Дайте строителям возможность кирпич класть, а чиновничью работу на себя возьмите», — обратился к местным чиновникам Ислаев. Во время визита в больницу-долгострой вице-губернатор подчеркнул, что системы жизнеобеспечения должны работать без перебоев. «Поэтому требования и к генподрядчику, и ко всем, кто готовит объект к вводу в эксплуатацию, бескомпромиссные. Можно сколько угодно ссылаться на затруднения, связанные с корректировкой проектных решений, попадание оборудования под санкции и так далее. Но если в ближайшее время не начнем итоговую проверку готовности объекта к вводу в эксплуатацию, придется делать оргвыводы», — пообещал замгубернатора. По итогам рабочей поездки сроки сдачи Центра боевых искусств было решено сдвинуть с сентября 2024 на декабрь. Ранее подрядчики заявляли, что из-за корректировок контракта, которые произошли уже после того, как завершились торги на «госзакупках» (площадь объекта выросла с 5 000 до 7 777 квадратных метров), ЦБИ нереально завершить осенью. Стройблок выработал компромиссное решение — срок сдачи объекта увеличен до конца 2024 года. «Сложности были определенные, и сегодня остаются задачи, которые еще нужно решать, но динамика на объекте положительная. Вдвое увеличено количество бригад на монтаже, более 80% металлоконструкций уже смонтированы, началась кладка, монтаж сэндвич-панелей. Думаю, что нас услышали и заказчик, и подрядчик», — подытожил Ислаев. Он уточнил, что требуются небольшие корректировки проекта, и что решение по реальным срокам будет принято после февральских праздников. Детский сад на 320 мест в «ипотечной долине» должны были сдать в сентябре 2023 года, однако курганский подрядчик заявил, что ему помешали санкции. На сегодняшний день строители продолжают внутренние работы и монтаж облицовки фасада.
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