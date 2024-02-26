Мантуров отметил спрос за рубежом на испытанное в СВО российское оружие

27 февраля 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

За рубежом ценят характеристики техники ВС РФ, считает Денис Мантуров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская военная техника, прошедшая испытания в условиях специальной военной операции на Украине, пользуется высоким спросом на международном рынке вооружений. Об этом заявил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках», — подчеркнул Мантуров во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Глава Министерства промышленности и торговли РФ отметил, что международные партнеры России хорошо осведомлены о боевом опыте российской техники. Также за рубежом ценят характеристики техники ВС РФ, которые соответствуют современным требованиям.

Российская военная техника, прошедшая испытания в условиях специальной военной операции на Украине, пользуется высоким спросом на международном рынке вооружений. Об этом заявил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках», — подчеркнул Мантуров во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Глава Министерства промышленности и торговли РФ отметил, что международные партнеры России хорошо осведомлены о боевом опыте российской техники. Также за рубежом ценят характеристики техники ВС РФ, которые соответствуют современным требованиям.