26 февраля 2024

Мантуров отметил спрос за рубежом на испытанное в СВО российское оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, мантуров денис
За рубежом ценят характеристики техники ВС РФ, считает Денис Мантуров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская военная техника, прошедшая испытания в условиях специальной военной операции на Украине, пользуется высоким спросом на международном рынке вооружений. Об этом заявил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках», — подчеркнул Мантуров во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Глава Министерства промышленности и торговли РФ отметил, что международные партнеры России хорошо осведомлены о боевом опыте российской техники. Также за рубежом ценят характеристики техники ВС РФ, которые соответствуют современным требованиям.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская военная техника, прошедшая испытания в условиях специальной военной операции на Украине, пользуется высоким спросом на международном рынке вооружений. Об этом заявил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Мы демонстрировали только малую часть того, что за последние два года мы адаптировали к тем, собственно, вызовам, которые возникают в рамках работы нашей техники по СВО. И, конечно же, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках», — подчеркнул Мантуров во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Глава Министерства промышленности и торговли РФ отметил, что международные партнеры России хорошо осведомлены о боевом опыте российской техники. Также за рубежом ценят характеристики техники ВС РФ, которые соответствуют современным требованиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...