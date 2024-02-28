Экс-лидер ОПС «Уралмаш» Куковякин проиграл суд с екатеринбургским заводом

Куковякин уже дважды судился с «Уралпластиком» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из бывших лидеров несуществующего ныне ОПС «Уралмаш», бизнесмен Александр Куковякин проиграл иск к АО «Уралпластик» о взыскании почти 94 миллионов рублей. Решение судебного заседания опубликовано на сайте арбитражного суда Свердловской области.

Как следует из материалов, изначально екатеринбургский завод обратился с иском к Куковякину о взыскании задолженности в размере 372 667 рублей и 81 копейки. В эту же сумму были включены 350 000 рублей неосновательного обогащения.

Бизнесмен, в свою очередь, подал встречный иск и потребовал от предприятия возместить ему 93 767 430 рублей и 82 копейки — задолженность по агентскому договору. Также бывший член ОПС «Уралмаш» попросил наложить на «Уралпластик» судебный штраф. Суть спора в опубликованном решении суда не раскрывается.

В итоге в удовлетворении обоих исков, а также наложении штрафа, было отказано. Это решение было принято 16 февраля и еще не вступило в законную силу.

Полгода назад Куковякин уже проигрывал иск тому же «Уралпластику». Тогда он требовал с предприятия 89,5 миллионов рублей — среди них основной долг и неустойка. Завод подавал встречный иск: неосновательное обогащение в размере 1 400 000 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 66 145 рублей. Тогда суд встал на сторону завода, не удовлетворив иск бизнесмена и полностью удовлетворив требования предприятия.