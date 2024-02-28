Суд закрыл кафе в ХМАО из-за антисанитарии и грязной воды

29 февраля 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Кафе «Ташкент» в Югорске закрыли из-за нарушения санитарных норм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Югорский районный суд закрыл кафе «Ташкент» в Югорске (ХМАО) из-за многочисленных нарушений, которые обнаружил окружной роспотребнадзор. В общепите не соблюдали стандарты приготовления и хранения продуктов, плохо делали уборку и использовали грязную воду. «В ходе планового профилактического мероприятия в кафе „Ташкент“ Югорска выявлены грубые нарушения санитарного законодательства: несоблюдение поточности технологического процесса, режимов и условий хранения пищевой продукции, некачественная уборка. По результатам исследования пробы воды выявлено ее несоответствие гигиеническим нормативам по химическим показателям, что указывает на необходимость доочистки перед подачей на пищеблок. Учитывая выявленные нарушения, Югорский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности кафе „Ташкент“ сроком на 90 суток», — сообщил Роспотребнадзор на официальном сайте. На владельцев кафе возбудили два административных дела: за нарушение СанПиН и обязательных требований к продукции. Роспотребнадзор запретил продавать товары, не соответствующие нормам, и потребовал их уничтожить. Кафе «Ташкент» проработало меньше года: предприниматель зарегистрировал бизнес летом 2023 года. Ранее URA.RU писало, что суд наказал суши-бар «Язасуши» в Ханты-Мансийске за отказ впустить инспекторов в производственные помещения кафе. Руководство общепита получило штраф за противодействие работе госконтроля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорский районный суд закрыл кафе «Ташкент» в Югорске (ХМАО) из-за многочисленных нарушений, которые обнаружил окружной роспотребнадзор. В общепите не соблюдали стандарты приготовления и хранения продуктов, плохо делали уборку и использовали грязную воду. «В ходе планового профилактического мероприятия в кафе „Ташкент“ Югорска выявлены грубые нарушения санитарного законодательства: несоблюдение поточности технологического процесса, режимов и условий хранения пищевой продукции, некачественная уборка. По результатам исследования пробы воды выявлено ее несоответствие гигиеническим нормативам по химическим показателям, что указывает на необходимость доочистки перед подачей на пищеблок. Учитывая выявленные нарушения, Югорский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности кафе „Ташкент“ сроком на 90 суток», — сообщил Роспотребнадзор на официальном сайте. На владельцев кафе возбудили два административных дела: за нарушение СанПиН и обязательных требований к продукции. Роспотребнадзор запретил продавать товары, не соответствующие нормам, и потребовал их уничтожить. Кафе «Ташкент» проработало меньше года: предприниматель зарегистрировал бизнес летом 2023 года. Ранее URA.RU писало, что суд наказал суши-бар «Язасуши» в Ханты-Мансийске за отказ впустить инспекторов в производственные помещения кафе. Руководство общепита получило штраф за противодействие работе госконтроля.