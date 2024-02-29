В продукции пермской птицефабрики обнаружено запрещенное лекарство

Лекарство найдено в яичном меланже
В продукции птицефабрики «Комсомольская», расположенной в Кунгурском районе Пермского края, обнаружено лекарство для птиц, которого там не должно быть. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы яичного меланжа птицефабрики „Комсомольская“ для исследования на показатели безопасности. В феврале выяснилось, что в меланже содержится лекарственный препарат, который применяют для лечения птиц. Его нахождение в продукции не допускается», — рассказали в ведомстве.
В управлении было принято решение об отзыве декларации у предприятия. На данный момент ее действие прекращено.
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