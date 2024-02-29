В продукции пермской птицефабрики обнаружено запрещенное лекарство

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Лекарство найдено в яичном меланже Фото:

В продукции птицефабрики «Комсомольская», расположенной в Кунгурском районе Пермского края, обнаружено лекарство для птиц, которого там не должно быть. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы яичного меланжа птицефабрики „Комсомольская“ для исследования на показатели безопасности. В феврале выяснилось, что в меланже содержится лекарственный препарат, который применяют для лечения птиц. Его нахождение в продукции не допускается», — рассказали в ведомстве.

В управлении было принято решение об отзыве декларации у предприятия. На данный момент ее действие прекращено.

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В продукции птицефабрики «Комсомольская», расположенной в Кунгурском районе Пермского края, обнаружено лекарство для птиц, которого там не должно быть. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы яичного меланжа птицефабрики „Комсомольская“ для исследования на показатели безопасности. В феврале выяснилось, что в меланже содержится лекарственный препарат, который применяют для лечения птиц. Его нахождение в продукции не допускается», — рассказали в ведомстве. В управлении было принято решение об отзыве декларации у предприятия. На данный момент ее действие прекращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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