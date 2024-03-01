В ХМАО обвалились цены на съемные квартиры

В Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на съемное жилье. К концу зимы только в Сургуте снижение стоимости месячной аренды достигло 20%.
«Средняя стоимость аренды в Сургуте в январе достигала более 35 тысяч рублей. В феврале цена стала меньше 28 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. При этом в начале года аренда в городе наоборот дорожала.
В Нижневартовске снижение стоимости аренды менее заметное. За аналогичный период цены в среднем упали на 8%, согласно данным сервиса. При этом общее снижение цен на съемное жилье по региону риелторы ожидают ближе к летнему периоду.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали отказываться от покупки жилья на фоне удорожания ипотеки. Югорчане ставили сделки на паузу в пользу съемных квартир, которые обходятся дешевле ежемесячного платежа по кредиту.
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