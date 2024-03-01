01 марта 2024

В ХМАО обвалились цены на съемные квартиры

В Сургуте стоимость аренды квартир снизилась на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО начали падать цены на съемное жилье Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на съемное жилье. К концу зимы только в Сургуте снижение стоимости месячной аренды достигло 20%.

«Средняя стоимость аренды в Сургуте в январе достигала более 35 тысяч рублей. В феврале цена стала меньше 28 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. При этом в начале года аренда в городе наоборот дорожала.

В Нижневартовске снижение стоимости аренды менее заметное. За аналогичный период цены в среднем упали на 8%, согласно данным сервиса. При этом общее снижение цен на съемное жилье по региону риелторы ожидают ближе к летнему периоду.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали отказываться от покупки жилья на фоне удорожания ипотеки. Югорчане ставили сделки на паузу в пользу съемных квартир, которые обходятся дешевле ежемесячного платежа по кредиту.

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В Ханты-Мансийском автономном округе начали падать цены на съемное жилье. К концу зимы только в Сургуте снижение стоимости месячной аренды достигло 20%. «Средняя стоимость аренды в Сургуте в январе достигала более 35 тысяч рублей. В феврале цена стала меньше 28 тысяч», — следует из данных сервиса Restate. При этом в начале года аренда в городе наоборот дорожала. В Нижневартовске снижение стоимости аренды менее заметное. За аналогичный период цены в среднем упали на 8%, согласно данным сервиса. При этом общее снижение цен на съемное жилье по региону риелторы ожидают ближе к летнему периоду. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали отказываться от покупки жилья на фоне удорожания ипотеки. Югорчане ставили сделки на паузу в пользу съемных квартир, которые обходятся дешевле ежемесячного платежа по кредиту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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