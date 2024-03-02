Пермские общественники требуют оснастить оборудованием школьные кабинеты труда

Общественники в Прикамье выступают за обновление школьных кабинетов труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школу №12 города Чайковского необходимо оснастить новым оборудованием для трудового воспитания учащихся. Родители школьников уже обращались по этой проблеме на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Информация об этом опубликована в группе «Народный фронт/Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«В Чайковской школе №12 нет оборудованных кабинетов технологии для трудового обучения детей. „Народный фронт“ обратился к местной администрации с вопросом о сроках оснащения кабинета технологии в образовательном учреждении», — говорится в обращении общественников.

Представители мэрии Чайковского ответили на претензию в письменной форме. Они подчеркнули, что концепция преподавания предмета «Технология» в школе №12 направлена на создание цифровой среды как приоритетного направления в сфере образования. Кроме того, в 2024 году школа планирует участвовать в краевом конкурсе на грант для покупки оборудования для столярных и слесарных мастерских. Также оснащается кабинет труда для девочек, отметили представители администрации.

Ранее пермский губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что власти сосредоточились на цифровой модернизации школ. Они закупают интерактивные доски, компьютеры. «Но, в общем-то, если человек ничего не будет уметь делать руками, развивать мыслительный процесс ему будет значительно тяжелее», — отметил Махонин.