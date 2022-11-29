Губернатор Махонин придумал новый проект благодаря воспоминаниям из школы

Пермские школы получат по 3,5 млн на новое оборудование для уроков труда

30 ноября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Махонин рассказал, чего ему не хватало в школе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 30 ноября пошутил, что школьные впечатление об уроках труда легли в основу проекта по оснащению кабинетов технологии в образовательных учреждениях региона. В ответ на благодарность от учителей за такую инициативу, которую ему передала глава минобра Раиса Кассина, он заявил, что сам в школе мечтал о нормальном оборудовании. Трансляция заседания правительства проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Раиса Алексеевна, правительство же принимает решение, это коллективный орган. Ну я придумал, но что теперь…. Что в детстве недополучил, то и придумал», — пошутил Махонин. Он пояснил, что сейчас власти сосредоточились на цифровой модернизации школ. Они закупают интерактивные доски, компьютеры. «Но, в общем-то, если человек ничего не будет уметь делать руками, развивать мыслительный процесс ему будет значительно тяжелее», — отметил губернатор. По его словам, прививать навыки труда надо со школы, в том числе, выстраивая связи с предприятиями и техникумами. Оснащение кабинетов технологии новым оборудованием — это фундамент, который в перспективе поможет и предприятиям (с кадрами), и самим детям (с профессиональным самоопределением). В 2022 году на реализацию проекта было потрачено 35 млн рублей, на которые 10 школ приобрели «суперсовременное оборудование», отметила Раиса Кассина. Это станки лазерной резки, 3D-принтеры, конструкторы модульных станков для работы по металлу, токарные станки с программным управлением — все это сейчас используется на предприятиях. Начиная со следующего года, власти будут отбирать по 15 школ. Каждая получит по 3,5 млн рублей. «На эту сумму можно много чего купить», — заявила Кассина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 30 ноября пошутил, что школьные впечатление об уроках труда легли в основу проекта по оснащению кабинетов технологии в образовательных учреждениях региона. В ответ на благодарность от учителей за такую инициативу, которую ему передала глава минобра Раиса Кассина, он заявил, что сам в школе мечтал о нормальном оборудовании. Трансляция заседания правительства проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «Раиса Алексеевна, правительство же принимает решение, это коллективный орган. Ну я придумал, но что теперь…. Что в детстве недополучил, то и придумал», — пошутил Махонин. Он пояснил, что сейчас власти сосредоточились на цифровой модернизации школ. Они закупают интерактивные доски, компьютеры. «Но, в общем-то, если человек ничего не будет уметь делать руками, развивать мыслительный процесс ему будет значительно тяжелее», — отметил губернатор. По его словам, прививать навыки труда надо со школы, в том числе, выстраивая связи с предприятиями и техникумами. Оснащение кабинетов технологии новым оборудованием — это фундамент, который в перспективе поможет и предприятиям (с кадрами), и самим детям (с профессиональным самоопределением). В 2022 году на реализацию проекта было потрачено 35 млн рублей, на которые 10 школ приобрели «суперсовременное оборудование», отметила Раиса Кассина. Это станки лазерной резки, 3D-принтеры, конструкторы модульных станков для работы по металлу, токарные станки с программным управлением — все это сейчас используется на предприятиях. Начиная со следующего года, власти будут отбирать по 15 школ. Каждая получит по 3,5 млн рублей. «На эту сумму можно много чего купить», — заявила Кассина.