В Челябинскую область не пустили четыре тонны небезопасной баранины

04 марта 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Груз возвратили на территорию Казахстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На пропускном пункте «Бугристое» (Челябинская область) остановили ввоз почти четырех тонн баранины неизвестного происхождения. О том, что у перевозчика не оказалось документов на мясо, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Совместно с пограничным управлением ФСБ выявлена попытка ввоза 3,7 тонны баранины без документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. В отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В Челябинскую область баранина следовала из Костанайской области Республики Казахстан. Мужчина не смог предоставить ветеринарные документы и сертификат. Груз возвращен обратно для оформления документов.

На пропускном пункте «Бугристое» (Челябинская область) остановили ввоз почти четырех тонн баранины неизвестного происхождения. О том, что у перевозчика не оказалось документов на мясо, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Совместно с пограничным управлением ФСБ выявлена попытка ввоза 3,7 тонны баранины без документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. В отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В Челябинскую область баранина следовала из Костанайской области Республики Казахстан. Мужчина не смог предоставить ветеринарные документы и сертификат. Груз возвращен обратно для оформления документов.