В Челябинскую область не пустили четыре тонны небезопасной баранины

На пропускном пункте «Бугристое» (Челябинская область) остановили ввоз почти четырех тонн баранины неизвестного происхождения. О том, что у перевозчика не оказалось документов на мясо, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«Совместно с пограничным управлением ФСБ выявлена попытка ввоза 3,7 тонны баранины без документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. В отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
В Челябинскую область баранина следовала из Костанайской области Республики Казахстан. Мужчина не смог предоставить ветеринарные документы и сертификат. Груз возвращен обратно для оформления документов.
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