03 марта 2024

В Челябинскую область не пустили четыре тонны небезопасной баранины

© Служба новостей «URA.RU»
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Груз возвратили на территорию Казахстана Фото:

На пропускном пункте «Бугристое» (Челябинская область) остановили ввоз почти четырех тонн баранины неизвестного происхождения. О том, что у перевозчика не оказалось документов на мясо, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Совместно с пограничным управлением ФСБ выявлена попытка ввоза 3,7 тонны баранины без документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. В отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

В Челябинскую область баранина следовала из Костанайской области Республики Казахстан. Мужчина не смог предоставить ветеринарные документы и сертификат. Груз возвращен обратно для оформления документов.

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На пропускном пункте «Бугристое» (Челябинская область) остановили ввоз почти четырех тонн баранины неизвестного происхождения. О том, что у перевозчика не оказалось документов на мясо, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Совместно с пограничным управлением ФСБ выявлена попытка ввоза 3,7 тонны баранины без документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. В отношении грузоперевозчика возбуждено дело об административном правонарушении», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В Челябинскую область баранина следовала из Костанайской области Республики Казахстан. Мужчина не смог предоставить ветеринарные документы и сертификат. Груз возвращен обратно для оформления документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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