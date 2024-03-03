03 марта 2024

Екатеринбуржцу на Land Cruiser, устроившему погоню со стрельбой, грозит тюрьма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, автомобилист, такси, водитель, руль, автовладелец
На мужчину завели уголовное дело по 264 УК РФ Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге Land Cruiser с ребенком слетел с трассы при погоне со стрельбой

В Екатеринбурге против водителя Land Cruiser Дмитрия Бочкова, который напился и устроил гонки с автоинспекторами на Сибирском тракте, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД России.

«В отношении Бочкова возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (часть 2) „Нарушение ПДД лицом, имеющим судимость за подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами“. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет», — отметили в ведомстве.

В Екатеринбурге 2 марта на Серовском тракте пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции, выезжая на встречную полосу. Автоинспекторы были вынуждены открыть огонь, после чего машина, в которой сидела несовершеннолетняя девочка, улетела в кювет. Автоинспекторы передали девочку сотрудникам скорой помощи. После осмотра ребенка отправили домой. Подробная информация — в отдельном сюжете.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге против водителя Land Cruiser Дмитрия Бочкова, который напился и устроил гонки с автоинспекторами на Сибирском тракте, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД России. «В отношении Бочкова возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (часть 2) „Нарушение ПДД лицом, имеющим судимость за подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами“. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет», — отметили в ведомстве. В Екатеринбурге 2 марта на Серовском тракте пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции, выезжая на встречную полосу. Автоинспекторы были вынуждены открыть огонь, после чего машина, в которой сидела несовершеннолетняя девочка, улетела в кювет. Автоинспекторы передали девочку сотрудникам скорой помощи. После осмотра ребенка отправили домой. Подробная информация — в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...