Екатеринбуржцу на Land Cruiser, устроившему погоню со стрельбой, грозит тюрьма

В Екатеринбурге против водителя Land Cruiser Дмитрия Бочкова, который напился и устроил гонки с автоинспекторами на Сибирском тракте, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД России.
«В отношении Бочкова возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (часть 2) „Нарушение ПДД лицом, имеющим судимость за подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами“. Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет», — отметили в ведомстве.
В Екатеринбурге 2 марта на Серовском тракте пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции, выезжая на встречную полосу. Автоинспекторы были вынуждены открыть огонь, после чего машина, в которой сидела несовершеннолетняя девочка, улетела в кювет. Автоинспекторы передали девочку сотрудникам скорой помощи. После осмотра ребенка отправили домой. Подробная информация — в отдельном сюжете.
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