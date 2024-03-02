Появилось видео погони со стрельбой на трассе в Екатеринбурге

Инспекторы стреляли по колесам машины во время погони на трассе в Екатеринбурге

03 марта 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы стреляли по колесам автомобиля, водитель которого не захотел остановиться Фото: Денис Моргунов © URA.RU Появилось видео погони за екатеринбуржцем на Серовском тракте 2 марта, в ходе которой сотрудники полиции стреляли из табельного оружия по машине. Подробностями об инциденте с URA.RU поделились в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, но законное требование мужчина проигнорировал и продолжил движение… В ходе погони водитель автомобиля, двигаясь на высокой скорости на самых оживленных участках дорог, неоднократно совершал опасные маневры, такие как резкие развороты, перестроения, выезды на тротуар в нарушение ПДД… Для остановки нарушителя сотрудниками ДПС было принято решение о применении табельного оружия», — сообщили в ведомстве. Инспектор выстрелил по колесам машины, после чего водитель потерял управление и съехал в кювет и перевернулся. Сотрудники полиции задержали мужчину. Ранее его лишили водительских прав за отказ от прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение, срок наказания еще не истек. Водитель также отказался от освидетельствования. Инспекторы составили несколько административных дел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчине грозит крупный штраф и конфискация автомобиля. В машине также находилась его 15-летняя дочь. Автоинспекторы передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи. После осмотра девочку отправили домой. Фото предоставлено пресс-службой УГИБДД Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Появилось видео погони за екатеринбуржцем на Серовском тракте 2 марта, в ходе которой сотрудники полиции стреляли из табельного оружия по машине. Подробностями об инциденте с URA.RU поделились в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, но законное требование мужчина проигнорировал и продолжил движение… В ходе погони водитель автомобиля, двигаясь на высокой скорости на самых оживленных участках дорог, неоднократно совершал опасные маневры, такие как резкие развороты, перестроения, выезды на тротуар в нарушение ПДД… Для остановки нарушителя сотрудниками ДПС было принято решение о применении табельного оружия», — сообщили в ведомстве. Инспектор выстрелил по колесам машины, после чего водитель потерял управление и съехал в кювет и перевернулся. Сотрудники полиции задержали мужчину. Ранее его лишили водительских прав за отказ от прохождения освидетельствования на алкогольное опьянение, срок наказания еще не истек. Водитель также отказался от освидетельствования. Инспекторы составили несколько административных дел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Мужчине грозит крупный штраф и конфискация автомобиля. В машине также находилась его 15-летняя дочь. Автоинспекторы передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи. После осмотра девочку отправили домой.