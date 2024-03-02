Baza: в Екатеринбурге машина с ребенком слетела с трассы при погоне со стрельбой

В Екатеринбурге 2 марта на Серовском тракте пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников полиции, выезжая на встречную полосу. Автоинспекторы были вынуждены открыть огонь, после чего машина, в которой сидела несовершеннолетняя девочка, улетела в кювет. Информация об этом появилась в сети.
«Днем 2-го марта на Сибирском тракте в Екатеринбурге. Водитель Land Cruiser игнорировал требования полиции и продолжал гнать по трассе. Лихач выезжал на встречку, поэтому патрульные открыли огонь. Land Cruiser с пробитыми задними колесами начал тормозить, улетел в кювет и перевернулся», — сообщает telegram-канал Baza.
В сообщении уточняется, что в салоне полицейские обнаружили 15-летнюю дочь мужчины. Ее забрали врачи скорой помощи, однако после осмотра отпустили домой. По информации канала, у мужчины с собой не было водительских прав, а алкотестер показал наличие алкоголя.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УГИБДД Свердловской области. Ответ ожидается.
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