В Перми за 30 млн рублей продают торгово-офисный центр

В Перми в микрорайоне Верхняя Курья выставили на продажу торгово-офисный центр. Стоимость двухэтажного здания составляет почти 30 млн рублей.
«Продается отдельно стоящее двухэтажное здание в Перми по адресу Лесопарковый переулок, 2. Общая площадь — 730 квадратных метров. Есть панорамные окна, две лестницы, ведущие на второй этаж. Цена — 29,9 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Продавец уточняет, что к зданию подведены все необходимые коммуникации. Внутри возможно размещение пищевого производства, офисов и торговых залов. Объект недвижимости и земельный участок находятся в собственности.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают торгово-офисный центр «Загарье», построенный в 1980-е. Цена объекта недвижимости составляет 238 млн рублей.
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