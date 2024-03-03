03 марта 2024

В Перми за 30 млн рублей продают торгово-офисный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в городе. Тюмень, торговый центр, эскалатор, тц, лестница
Здание подходит под размещение офисов и магазинов (архивное фото) Фото:

В Перми в микрорайоне Верхняя Курья выставили на продажу торгово-офисный центр. Стоимость двухэтажного здания составляет почти 30 млн рублей.

«Продается отдельно стоящее двухэтажное здание в Перми по адресу Лесопарковый переулок, 2. Общая площадь — 730 квадратных метров. Есть панорамные окна, две лестницы, ведущие на второй этаж. Цена — 29,9 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что к зданию подведены все необходимые коммуникации. Внутри возможно размещение пищевого производства, офисов и торговых залов. Объект недвижимости и земельный участок находятся в собственности.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают торгово-офисный центр «Загарье», построенный в 1980-е. Цена объекта недвижимости составляет 238 млн рублей.

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В Перми в микрорайоне Верхняя Курья выставили на продажу торгово-офисный центр. Стоимость двухэтажного здания составляет почти 30 млн рублей. «Продается отдельно стоящее двухэтажное здание в Перми по адресу Лесопарковый переулок, 2. Общая площадь — 730 квадратных метров. Есть панорамные окна, две лестницы, ведущие на второй этаж. Цена — 29,9 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что к зданию подведены все необходимые коммуникации. Внутри возможно размещение пищевого производства, офисов и торговых залов. Объект недвижимости и земельный участок находятся в собственности. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают торгово-офисный центр «Загарье», построенный в 1980-е. Цена объекта недвижимости составляет 238 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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