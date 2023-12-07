В Перми продают ТРЦ, построенный в 1980-е

Пермский торгово-развлекательный центр «Загарье» продают за 238 млн рублей

07 декабря 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Часть площадей ТРЦ занимает продуктовый ритейлер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловском районе Перми выставлен на продажу двухэтажный торгово-развлекательный центр «Загарье», построенный в 1986 году. С активом его собственник готов расстаться за 238 млн рублей. «В продаже находится торгово-развлекательный центр „Загарье“ 1986 года постройки. Расположен в Свердловском районе, микрорайон Владимирский. В нашем ТРЦ высокий пешеходный трафик. Рядом дошкольные учреждения, школы и новостройки. Все правоустанавливающие и технические документы в полном порядке. Цена — 238 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. ТРЦ полностью занят арендаторами, в том числе одним из продуктовых ритейлеров, аптеками и пекарней. Земельный участок находится в собственности. По словам продавца, срок окупаемости объекта составит 10 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском селе Фролы торговый центр продают за 210 млн рублей. Находится он на въезде в новый жилой комплекс «Белые Росы».

В Свердловском районе Перми выставлен на продажу двухэтажный торгово-развлекательный центр «Загарье», построенный в 1986 году. С активом его собственник готов расстаться за 238 млн рублей. «В продаже находится торгово-развлекательный центр „Загарье“ 1986 года постройки. Расположен в Свердловском районе, микрорайон Владимирский. В нашем ТРЦ высокий пешеходный трафик. Рядом дошкольные учреждения, школы и новостройки. Все правоустанавливающие и технические документы в полном порядке. Цена — 238 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. ТРЦ полностью занят арендаторами, в том числе одним из продуктовых ритейлеров, аптеками и пекарней. Земельный участок находится в собственности. По словам продавца, срок окупаемости объекта составит 10 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском селе Фролы торговый центр продают за 210 млн рублей. Находится он на въезде в новый жилой комплекс «Белые Росы».