В Перми продают ТРЦ, построенный в 1980-е

Пермский торгово-развлекательный центр «Загарье» продают за 238 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть площадей ТРЦ занимает продуктовый ритейлер Фото:

В Свердловском районе Перми выставлен на продажу двухэтажный торгово-развлекательный центр «Загарье», построенный в 1986 году. С активом его собственник готов расстаться за 238 млн рублей.

«В продаже находится торгово-развлекательный центр „Загарье“ 1986 года постройки. Расположен в Свердловском районе, микрорайон Владимирский. В нашем ТРЦ высокий пешеходный трафик. Рядом дошкольные учреждения, школы и новостройки. Все правоустанавливающие и технические документы в полном порядке. Цена — 238 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

ТРЦ полностью занят арендаторами, в том числе одним из продуктовых ритейлеров, аптеками и пекарней. Земельный участок находится в собственности. По словам продавца, срок окупаемости объекта составит 10 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском селе Фролы торговый центр продают за 210 млн рублей. Находится он на въезде в новый жилой комплекс «Белые Росы».

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В Свердловском районе Перми выставлен на продажу двухэтажный торгово-развлекательный центр «Загарье», построенный в 1986 году. С активом его собственник готов расстаться за 238 млн рублей. «В продаже находится торгово-развлекательный центр „Загарье“ 1986 года постройки. Расположен в Свердловском районе, микрорайон Владимирский. В нашем ТРЦ высокий пешеходный трафик. Рядом дошкольные учреждения, школы и новостройки. Все правоустанавливающие и технические документы в полном порядке. Цена — 238 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. ТРЦ полностью занят арендаторами, в том числе одним из продуктовых ритейлеров, аптеками и пекарней. Земельный участок находится в собственности. По словам продавца, срок окупаемости объекта составит 10 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском селе Фролы торговый центр продают за 210 млн рублей. Находится он на въезде в новый жилой комплекс «Белые Росы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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