Спектакль про стриптезеров и консультации астролога — как отметить 8 Марта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 8 Марта готовят спектакли, мастер-классы и концерты

04 марта 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

8 Марта в Екатеринбурге обещает быть зажигательным, откровенным и веселым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трехдневные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, ждут россиян уже на этой неделе. Провести праздники с 8 по 10 марта хочется весело, бодро и с пользой. Чтобы не заскучать дома, URA.RU подготовило подборку оригинальных мероприятий, которые подойдут только прекрасным дамам или парам. Получить консультацию астролога Марафон мастер-классов запустят 8 Марта в ТРЦ Veer Mall. Здесь с 13:00 будут делать праздничный макияж и прически, массаж рук и плеч, проводить трансформационную игру с психологом «Сексуальность — энергия жизни». Также будут доступны консультации астролога и нумеролога, а стилист Оксана Плонская научит гостей праздника выглядеть весной сногсшибательно. Побывать на стриптиз-спектакле В Свердловском театре драмы 8 и 9 марта покажут спектакль «Только для женщин». История коснется шести сталеваров-неудачников, которые попытаются попасть на вершину шоу-бизнеса. Для успеха им нужно будет обнажить торс и освоить профессию стриптизера. Превратиться в гангстера Для тех, кто в выходные хочет помозговать, подойдет квест «Ограбление казино», где можно окунуться в атмосферу XX века, когда всем заправляла мафия. Посетителям предстоит ограбить заведение и сбежать от преступников, организаторы обещают, что квест не будет пугать и подойдет даже для детей от 10 лет. Попробовать свои силы в Victory Quest можно с 8 по 10 марта. Спеть баллады В Международный женский день в ККТ «Космос» выступит арт-группа «Хор Турецкого». Специально в честь праздника артисты подбирали программу, ориентируясь на женские вкусы. Зрительницы услышат баллады о любви и хиты в эксклюзивных аранжировках. Ради особого праздника группа выступит дважды за день — в 15:00 и 19:00. Более неформальная обстановка в этот же день будет в Tele-Club. Там в 20:00 концерт даст группа «Каспийский груз», которая обещает подарить поклонникам главные хиты, живой звук и бешеную энергетику. Устроить молодежную тусовку Для более молодой аудитории 9 марта в концерт-холле «Свобода» устроят вечеринку для «шальных императриц». На тусовке «Вечно молодой» будут играть хиты школьных дискотек девяностых и нулевых. Старт мероприятия — в 23:00. Послушать за ужином об отравителях В «Главном проспекте» пройдет арт-ужин «Мировая история ядов и великих отравителей» с историком Екатериной Худяковой. Она расскажет о судьбах знаменитых персон, которые не стеснялись при выборе средств для устранения соперников и врагов. На лекции 9 марта гости смогут попробовать легкие закуски, выпить вина и посетить художественную галерею. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трехдневные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, ждут россиян уже на этой неделе. Провести праздники с 8 по 10 марта хочется весело, бодро и с пользой. Чтобы не заскучать дома, URA.RU подготовило подборку оригинальных мероприятий, которые подойдут только прекрасным дамам или парам. Получить консультацию астролога Марафон мастер-классов запустят 8 Марта в ТРЦ Veer Mall. Здесь с 13:00 будут делать праздничный макияж и прически, массаж рук и плеч, проводить трансформационную игру с психологом «Сексуальность — энергия жизни». Также будут доступны консультации астролога и нумеролога, а стилист Оксана Плонская научит гостей праздника выглядеть весной сногсшибательно. Побывать на стриптиз-спектакле В Свердловском театре драмы 8 и 9 марта покажут спектакль «Только для женщин». История коснется шести сталеваров-неудачников, которые попытаются попасть на вершину шоу-бизнеса. Для успеха им нужно будет обнажить торс и освоить профессию стриптизера. Превратиться в гангстера Для тех, кто в выходные хочет помозговать, подойдет квест «Ограбление казино», где можно окунуться в атмосферу XX века, когда всем заправляла мафия. Посетителям предстоит ограбить заведение и сбежать от преступников, организаторы обещают, что квест не будет пугать и подойдет даже для детей от 10 лет. Попробовать свои силы в Victory Quest можно с 8 по 10 марта. Спеть баллады В Международный женский день в ККТ «Космос» выступит арт-группа «Хор Турецкого». Специально в честь праздника артисты подбирали программу, ориентируясь на женские вкусы. Зрительницы услышат баллады о любви и хиты в эксклюзивных аранжировках. Ради особого праздника группа выступит дважды за день — в 15:00 и 19:00. Более неформальная обстановка в этот же день будет в Tele-Club. Там в 20:00 концерт даст группа «Каспийский груз», которая обещает подарить поклонникам главные хиты, живой звук и бешеную энергетику. Устроить молодежную тусовку Для более молодой аудитории 9 марта в концерт-холле «Свобода» устроят вечеринку для «шальных императриц». На тусовке «Вечно молодой» будут играть хиты школьных дискотек девяностых и нулевых. Старт мероприятия — в 23:00. Послушать за ужином об отравителях В «Главном проспекте» пройдет арт-ужин «Мировая история ядов и великих отравителей» с историком Екатериной Худяковой. Она расскажет о судьбах знаменитых персон, которые не стеснялись при выборе средств для устранения соперников и врагов. На лекции 9 марта гости смогут попробовать легкие закуски, выпить вина и посетить художественную галерею.