В аэропорту Перми полицейские готовят сюрприз для пассажиров

05 марта 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Полиция будет дарить настроение пассажирам пермского аэропорта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские готовятся к праздничному флешмобу. 7 марта сотрудники будут дарить всем пассажиркам цветы, а также устроят концерт. «7 марта в 12:30 сотрудниками Пермского линейного отдела на транспорте совместно с ГУ МВД по Пермскому краю в аэропорту „Большое Савино“ будет организовано торжественное мероприятие, посвященное празднованию 8 марта. Для пассажиров-женщин, прибывающих и убывающих, будет организован своеобразный флешмоб-концерт и вручение цветов», — рассказали журналистам в полиции. Пермский аэропорт не первый раз становится площадкой для различных акций. Здесь живой концерт на рояле устраивали преподаватели музыкального колледжа, а организаторы фестиваля «Пермское море» проводили лекции-перформансы и симфонический концерт.

В пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские готовятся к праздничному флешмобу. 7 марта сотрудники будут дарить всем пассажиркам цветы, а также устроят концерт. «7 марта в 12:30 сотрудниками Пермского линейного отдела на транспорте совместно с ГУ МВД по Пермскому краю в аэропорту „Большое Савино“ будет организовано торжественное мероприятие, посвященное празднованию 8 марта. Для пассажиров-женщин, прибывающих и убывающих, будет организован своеобразный флешмоб-концерт и вручение цветов», — рассказали журналистам в полиции. Пермский аэропорт не первый раз становится площадкой для различных акций. Здесь живой концерт на рояле устраивали преподаватели музыкального колледжа, а организаторы фестиваля «Пермское море» проводили лекции-перформансы и симфонический концерт.