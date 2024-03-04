04 марта 2024

В аэропорту Перми полицейские готовят сюрприз для пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт. Пермь, общественный транспорт, большое савино, автобус 108
Полиция будет дарить настроение пассажирам пермского аэропорта Фото:

В пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские готовятся к праздничному флешмобу. 7 марта сотрудники будут дарить всем пассажиркам цветы, а также устроят концерт.

«7 марта в 12:30 сотрудниками Пермского линейного отдела на транспорте совместно с ГУ МВД по Пермскому краю в аэропорту „Большое Савино“ будет организовано торжественное мероприятие, посвященное празднованию 8 марта. Для пассажиров-женщин, прибывающих и убывающих, будет организован своеобразный флешмоб-концерт и вручение цветов», — рассказали журналистам в полиции.

Пермский аэропорт не первый раз становится площадкой для различных акций. Здесь живой концерт на рояле устраивали преподаватели музыкального колледжа, а организаторы фестиваля «Пермское море» проводили лекции-перформансы и симфонический концерт.

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В пермском аэропорту «Большое Савино» полицейские готовятся к праздничному флешмобу. 7 марта сотрудники будут дарить всем пассажиркам цветы, а также устроят концерт. «7 марта в 12:30 сотрудниками Пермского линейного отдела на транспорте совместно с ГУ МВД по Пермскому краю в аэропорту „Большое Савино“ будет организовано торжественное мероприятие, посвященное празднованию 8 марта. Для пассажиров-женщин, прибывающих и убывающих, будет организован своеобразный флешмоб-концерт и вручение цветов», — рассказали журналистам в полиции. Пермский аэропорт не первый раз становится площадкой для различных акций. Здесь живой концерт на рояле устраивали преподаватели музыкального колледжа, а организаторы фестиваля «Пермское море» проводили лекции-перформансы и симфонический концерт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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