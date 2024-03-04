04 марта 2024

Таксисты «Яндекс.Go» отказались вести онкобольную из ХМАО в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, яндекс такси
Два водителя подряд отказались от поездки Фото:

Жительница Нефтеюганска пообещала пожаловаться властям из-за того, что иностранные водители «Яндекс.Go» отказались вести в больницу ее онкобольную мать. Информация была опубликована в tg-канале «Это Юганск, детка!».

«„Яндекс.Go“ вы давайте завязывайте со своими приезжими водителями. Я вызвала такси для онкобольной мамы, перевезти ее из больницы домой. Два водителя приняли заказ и не приехали, с просьбой: „Отмени заказ“. Никогда не сделаю этого. Я буду наблюдать теперь за ними, принципиально выбирать вашу службу и упаси Бог мне сесть к одному из них в машину», — сообщила жительница.

Кроме этого, женщина пообещала проблемы агрегатору «Яндекс.Go», так как считает, что из-за некачественного обслуживания ее мать подверглась опасности. «Вашего извинения мне мало. Готовлю претензию через прокуратуру, по статьям: защита прав потребителей, угроза жизни и здоровья онкобольного 1 группы. Один раз вас погоняют органы власти, второй раз подумаете, кого берете на работу», — добавила женщина.

Для уточнения информации журналист агентства обратился в службу «Яндекс.Go». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила, почему мигрантам запрещено работать педагогами и таксистами. Это связано с безопасностью жителей Югры.

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Жительница Нефтеюганска пообещала пожаловаться властям из-за того, что иностранные водители «Яндекс.Go» отказались вести в больницу ее онкобольную мать. Информация была опубликована в tg-канале «Это Юганск, детка!». «„Яндекс.Go“ вы давайте завязывайте со своими приезжими водителями. Я вызвала такси для онкобольной мамы, перевезти ее из больницы домой. Два водителя приняли заказ и не приехали, с просьбой: „Отмени заказ“. Никогда не сделаю этого. Я буду наблюдать теперь за ними, принципиально выбирать вашу службу и упаси Бог мне сесть к одному из них в машину», — сообщила жительница. Кроме этого, женщина пообещала проблемы агрегатору «Яндекс.Go», так как считает, что из-за некачественного обслуживания ее мать подверглась опасности. «Вашего извинения мне мало. Готовлю претензию через прокуратуру, по статьям: защита прав потребителей, угроза жизни и здоровья онкобольного 1 группы. Один раз вас погоняют органы власти, второй раз подумаете, кого берете на работу», — добавила женщина. Для уточнения информации журналист агентства обратился в службу «Яндекс.Go». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила, почему мигрантам запрещено работать педагогами и таксистами. Это связано с безопасностью жителей Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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